Forze dell’Ordine, Unarma: “Mancano ancora 7mila carabinieri”

Bene ma non benissimo per le assunzioni nel comparto sicurezza. È in discussione a Palazzo Madama la conversione del decreto legge che accelera l’attuazione del Recovery Plan, sbloccando l’assunzione di 1.574 unità tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

“Un buon inizio per affrontare le criticità nelle Forze dell’Ordine, ma non è un atto risolutivo” – commenta così Antonio Nicolosi, segretario generale di UNARMA, sindacato nazionale dell’Arma dei Carabinieri – “Unarma da tempo chiedeva il via libera alle assunzioni e per questo continueremo a pungolare il Governo, affinché si arrivi all’effettivo ripianamento dell’organico militare. Oggi mancano infatti circa 7.000 carabinieri per la difesa del Paese e l’età media del personale è quasi a 50 anni”.