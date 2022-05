“L’Atlante che non c’è” su Rai5: al centro del programma di Rai Cultura anche la Calabria

Le Eolie, il golfo di Napoli e il Circeo, la statale Ionica, Crotone e Capo Colonna. Ma anche l’Etna, Messina, Reggio Calabria e Scilla. Sono queste le principali tappe del viaggio al centro dell’ultimo appuntamento con ”L’Atlante che non c’è”, il programma di Rai Cultura condotto da Marco Vivio in onda lunedì 16 maggio alle 21.15 su Rai 5 per ”Sciarada, il circolo delle parole”, di Isabella Donfrancesco e Alessandra Urbani. Protagonisti, i luoghi in cui approdano Ulisse e compagni nel primo e più famoso tour della storia della letteratura, l’Odissea. Guide della puntata sono Vinicio Caposella, Davide Enia, Matteo Nucci e Nadia Terranova.