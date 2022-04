Consiglio regionale, avviate le audizioni in Commissione Assetto del Territorio sulla bozza di legge “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione”

“Avevamo annunciato come Ufficio di Presidenza (assieme ai vicepresidenti Caputo e Iacucci e ai segretari-questore Cirillo e Alecci) e d’intesa con la Commissione competente – dopo l’intervento della Consulta che ha sancito l’incostituzionalità degli articoli 2 e 3 (commi 1,3,4, commi 1 e 2, lettera b) della legge regionale n. 21 del 2010 recante ‘Modifiche e integrazioni al Piano Casa’ per violazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione – l’assunzione di un provvedimento legislativo di superamento. Ed è quando sta avvenendo in Commissione con l’iter legislativo avviato oggi”.

E’ quanto asseriscono il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e il presidente della IV Commissione Pietro Raso.

“La Commissione, infatti, ha oggi positivamente proceduto – commenta il vicepresidente del Consiglio regionale Caputo – alle audizioni di tutti i soggetti che sulla bozza di legge ‘Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione’ hanno titolo ad intervenire” .

Ad avviso dei presidenti Raso: “L’intento è restituire tranquillità ai cittadini e a tutte le iniziative che gravitano nel settore dell’edilizia. Si intende agire sugli strumenti di tutela ambientale e paesaggistica in ragione dell’unitarietà della nozione di territorio, cosi come segnala la Consulta”.

Il presidente Mancuso ribadisce “l’attenzione massima del Consiglio regionale per disciplinare, nel più breve tempo possibile e in maniera organica, ogni aspetto relativo a questo settore”.

La Commissione ha audito: (per la Giunta regionale) il dirigente del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente; il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici; il dirigente del Settore infrastrutture; il Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Crotone; il Presidente dell’Ordine degli architetti di Catanzaro; il Presidente Ance Calabria e il rappresentante dell’ordine dei geometri di Cosenza.