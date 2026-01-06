NB Soverato supera la Sideco Basketball Lamezia di soli tre punti

Solo a tre punti di distanza. Nella tredicesima giornata di campionato di DR1, la Sideco Basketball Lamezia ha lottato con grinta e senza cercare di abbassare mai la guardia contro un NB Soverato sì solido, ma non impenetrabile. In un Palagagliardi, sede cambiata purtroppo in corso d’opera al posto del PalaGatti, come sempre pieno di tifosi che seguono la squadra lametina con passione, il punteggio di 50-53 è quello finale.

«Lasciare degli avversari così forti a 53 punti per noi è un ottimo risultato – ha detto coach Davide Piccione. Tuttavia, abbiamo commesso un po’ di errori sotto canestro oltre ad aver subito degli episodi che ci hanno svantaggiato. Episodi che, in una partita punto a punto, fanno la differenza. In ogni caso, a prescindere da tutto, i ragazzi hanno giocato un’ottima partita. Chiunque è entrato in campo, anche solo per un secondo, ha fatto quello che ho chiesto e quello per cui ci siamo allenati».

Episodi caratterizzati da diversi falli tecnici assegnati in momenti delicati della gara. Errori, commessi dai gialloblu, che possono essere limati con il fondamentale lavoro di squadra che sta contraddistinguendo gli allenamenti. Allenamenti che mostrano una forte difesa serrata, volta a un tallonamento degli avversari tanto da rendere l’attacco ospite meno incisivo, come è successo.

«Abbiamo difeso bene e il punteggio avversario lo dimostra, ma abbiamo segnato poco – continua. Il gioco in attacco si sta iniziando a vedere come i movimenti e stiamo percorrendo la strada giusta. La vittoria serve per il morale, però la nostra forza sta nel non demoralizzarci e continuare. Qualche soddisfazione ce la toglieremo. Non dobbiamo fissarci sulla sconfitta, la vittoria ci serve ma è sempre il nostro percorso. Ora si pensa alla prossima gara e si va avanti».

Si va avanti con la testa e con il cuore. Con una consapevolezza che diventa sempre più marcata in merito al proprio potenziale e alla propria voglia di continuare a migliorarsi. Ma non senza un po’ di amarezza per la partita disputata.

«I ragazzi hanno giocato la migliore partita dell’anno contro una squadra molto forte come Soverato – spiega il presidente Massimiliano Serrao. Abbiamo lottato fino alla fine. Onestamente c’è da dire che l’arbitraggio ha inciso con alcuni fischi sul risultato finale e ne siamo rimasti amareggiati, al di là di tutto e nella speranza che non ricapiti».

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Lumaka Basket, domenica 11 gennaio, ore 18.30, PalaLumaka di Reggio Calabria.

Sideco Basketball Lamezia vs NBS Edil MC Costruzioni 50-53 (17-14, 11-9, 8-16, 14-14)

Sideco Basketball Lamezia: Antonicelli 14, Molinaro 13, Lazzarotti 9, Bova S. 5, Mammoliti 4, Bova L. 3, Mazzei 2, Fazzari, Vescio, Verso, Diano, Lazzarotti. All. Piccione.

NBS Edil MC Costruzioni: Dolce 21, Chiarella 17, Tuccio G. 6, Privitera 5, Paoletti 2, Maida 2, Tuccio L., Dell’Isola, Palaia, Bartolotti, Paparazzo, Rotundo. All. Pirillo.