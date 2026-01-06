Domani la Dierre Basketball riceve la Nova

Prima contro seconda.

Aria da Big Match assoluto nel turno dell’Epifania.

Al Palacalafiore, la Dierre Basketball Reggio Calabria fa il suo esordio, dopo aver salutato un pazzesco 2025 in un anno nuovo tutto da cavalcare sognando.

L’ingaggio di Elias Donati, ex Viola,Angri e Fabriano palesa l’enorme voglia della società del Presidente Roberto Filianoti di provarci, di tentare la scalata al piano di sopra.

Da battere, la concorrenza delle top squadre dei due gironi.

Tra queste c’è anche la Nova.

L’avversario è tosto, tostissimo ed ha battuto i bianco-blu nella sfida di andata 84 a 71: Golino è il bomber, Carlo Stella il fedelissimo; presenti anche Paez, Miletic, El Showehy, Daniele Gentile, Llaneza e altri. Un roster intrigante e competitivo guidato da Coach Pizzuto.

Palla a due Mercoledì 7 Gennaio alle ore 21 al Palacalafiore.

Classica diretta sulla pagina Facebook del portale RAC con telecronaca di Giovanni Mafrici con condivisione sulla pagina social della Dierre.

Arbitrano i signori Fontanella di Soverato e Staropoli di Sellia Marina.