Dierre Basketball Reggio Calabria: colpaccio di mercato con l’arrivo di Elias Donati

Classe 1999, originario di Arezzo,cresciuto seguendo i dettami della gloria neroarancio Pino La Gioia, glorioso cestista della Piero Viola, l’ala grande di 2,00 metri è un atleta di talento ed esplosività, che incarna perfettamente il profilo di fisicità spiccata e dinamismo ricercato dal club.

Donati è un giocatore di sostanza, che porterà equilibrio alla squadra e contribuirà con tutte quelle azioni, spesso poco visibili sui tabellini ma fondamentali per il gioco collettivo.

Per la città di Reggio Calabria e per gli amanti del basket cittadino si tratta di un ritorno molto atteso. Elias, che sceglie di abbracciare con convinzione il progetto biancoblu del coach Inguaggiato scendendo di categoria, ha già lasciato il cuore in città durante la passata esperienza con i colori neroarancio in Serie B. Questa rappresenta una scelta sentita, volta a ripercorrere e portare a compimento un discorso iniziato con grande promessa.

L’arrivo di un atleta del suo calibro è un chiaro e concreto segnale degli obiettivi ambiziosi palesati dalla società nella scorsa estate e confermati sul campo. Dopo una stagione da rivelazione, culminata con un volo di alto livello fino alla fine del campionato, la Dierre Basketball attualmente veleggia saldamente in vetta alla classifica, e con questo ingaggio intende consolidare ulteriormente la propria posizione.