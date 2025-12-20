La Reggio Bic protagonista al passaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026

C’è un filo di fuoco che attraversa l’Italia e porta con sé storie, volti ed emozioni. È quello della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, che nel suo viaggio ha fatto tappa anche a Reggio Calabria, regalando alla città un momento di grande intensità e valore simbolico. Tra i protagonisti di questa giornata speciale anche la Reggio Bic, presente all’evento su invito del Comitato Italiano Paralimpico.

L’arrivo della fiaccola ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico carico di significati, dove sport, istituzioni e territorio si sono incontrati in un abbraccio ideale. La Reggio Bic ha preso parte alla cerimonia portando con sé non solo il nome di una società sportiva, ma una storia fatta di impegno, sacrifici e passione autentica. Una presenza che ha raccontato i valori più puri dello sport: condivisione, partecipazione e la capacità di superare ogni ostacolo.

Sul palco, accanto alla compagine reggina, figure di primo piano del panorama sportivo e istituzionale: i presidenti regionali CIP Scagliola e CONI Scopelliti, l’Assessore Regionale allo Sport Eulalia Micheli e il Coordinatore Regionale di Sport e Salute, dott. Walter Malacrino. Un’immagine potente, capace di racchiudere in un solo sguardo il senso profondo di una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva.

La scena ha parlato chiaro: lo sport è un linguaggio universale, capace di avvicinare mondi diversi e di diventare strumento di crescita civile e culturale. La presenza della Reggio Bic ha lanciato un messaggio forte, dimostrando come il valore di una squadra vada ben oltre il risultato agonistico, diventando esempio e punto di riferimento per l’intera comunità.

Grande la soddisfazione in casa Reggio Bic per l’invito ricevuto, accolto come un riconoscimento del lavoro portato avanti nel tempo, dentro e fuori dal parquet. Un ringraziamento sentito è stato rivolto a Fabio Giordano, Delegato Provinciale del CIP, per la costante vicinanza e il sostegno dimostrato.

Con questa pagina prestigiosa, la Reggio Bic aggiunge un nuovo capitolo a un 2025 già denso di emozioni, successi e traguardi, confermando il proprio ruolo centrale nel panorama sportivo calabrese e nazionale, non solo per ciò che fa sul campo, ma per ciò che rappresenta.