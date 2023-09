La stagione della Reggio BiC inizia con l’allenamento Congiunto Vs Cus Catania

Scende in campo la Reggio BiC, e lo fa con un “allenamento congiunto insieme alla compagine del Cus Catania.

L’appuntamento, contestualmente, è stato un momento di grande aggregazione e di ricordo per il compianto Damiano D’Anna,da sempre vicino alla realtà amaranto e padre del Capitano, nonché Presidente del Club, Ilaria D’anna.

Inizia con un test la stagione della squadra reggina che sarà impegnata, nuovamente, nel campionato di Serie A.

E’ stato un allenamento proficuo per conoscersi meglio e iniziare a riscaldare i motori in vista dell’avvio del torneo, programmato per Ottobre.

Una mattinata di canestri, allenamento e divertimento tra le due squadre, in scena l’una contro l’altra, ed anche sfidandosi con squadre “miste”.

Durante il contest di quaranta minuti, l’una contro l’altra, è emersa la maggiore qualità dei locali:Una gara a senso unico che ha visto i reggini sempre avanti, anche se lo spirito della giornata era ben altro, nel segno dell’amicizia,della socialità e del ricordo.

Presente anche il presidente nazionale Fipic, Fernando Zappile che ha salutato le due società sottolineando il grande valore di appuntamenti del genere.

E’ tempo inoltre di novità rilevanti:Al termine della mattinata,infatti, la Bic ha ufficialio il nome del nuovo capitano: sarà il Tailandese Pongsakorn Siriprom ma per tutti “Baz”, che prenderà il testimone della Presidente Ilaria D’anna.

Da lunedì inizieranno gli allenamenti per preparare al meglio il campionato che è ormai alle porte.

Per coach Cugliandro quest’oggi è stato un test per verificare al meglio la sua squadra e farla divertire allo stesso tempo.