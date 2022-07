Basket, Dierre Reggio: “Ingaggiato Federico Romeo”

Voglia di far bene, crescere e fare canestro ed un Dna reggino, come l’acquisto precedente Kevin Pandolfi e la conferma del Capitano Laganà che non guasta.

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’accordo con il play-guardia Federico Romeo.

Classe 2001 talento reggino cresciuto in casa Lumaka al fianco del fratello Gaetano, e dei cugini Luca,Marco e Matteo Laganà.

Giocatore poliedrico reduce dalla splendida stagione al Basketball Lamezia nel girone campano della C Gold, dove ha militato all’interno di un roster che ha sorpreso per efficacia, tenuta e volontà.

Due anni fa, ha fatto parte del roster della Pallacanestro Viola in Serie B ottenendo la permanenza nella categoria.

E’ stato compagno di squadra di Giovanni Rugolo, allenatore dei bianco-blu in C Regionale di Calabria con la canotta della Lumaka e non vede l’ora di far bene.

“Sono molto emozionato di poter tornare a giocare nella mia città – afferma Romeo. Nella passata stagione ho seguito molto spesso le partite casalinghe della Dierre, soprattutto, in un palazzetto che ben conosco, e per la presenza di coach Rugolo e di Luca Laganà, persone speciali e professionisti esemplari con cui ho avuto anche la possibilità di condividere lo spogliatoio. Ringrazio il presidente Filianoti, il direttore Saccà e coach Rugolo per la fiducia riposta in me. Sono carico e motivato e non vedo l’ora di poter cominciare”