Stagione agonistica Fisi Cal: atleti giovani e master impegnati in trasferte in Lazio, Abruzzo e Toscana

Sono giorni di trasferte per gli atleti del Comitato FISI Calabro Lucano, alle prese con le ultime gare della stagione invernale che, in ragione delle recenti precipitazioni, potrebbe prolungarsi di qualche settimana.

Una nutrita rappresentativa di fondisti calabresi e lucani degli sci club Montenero, Camigliatello, Terranova di Pollino e Rotonda, accompagnati da dirigenti, tecnici e dal responsabile regionale del Fondo Pino Mirarchi, sono in partenza per il Lazio dove, il 21 e 22 marzo, a Campocatino (FR), avrà luogo il 23° Criterium Interappenninico Winter Race – XXXI Trofeo Florense/Coppa Comune di Pescocostanzo, una delle più longeve e prestigiose manifestazioni sportive giovanili che, per questa tappa, vede l’organizzazione sinergica dello Sci Club Montenero con l’U.S. Pescocostanzo.

Anche il 3° Circuito Master Appennino, in programma ad Ovindoli (AQ) il 22 e 23 marzo, avrà una rappresentanza del CAL per lo sci alpino. Il responsabile del sett. Master Alpino Giorgio Cipparrone gareggerà al 7° memorial Max Bartoletti, contribuendo così alla raccolta fondi per la ricerca del CDKL 5, patologia genetica rara.

Toccherà ai più giovani portare alto il nome del Comitato Calabro Lucano alle finali del “Pinocchio sugli Sci”, il 24 e 25 marzo sull’Abetone. Due atleti Children dello sci club Montenero tornano dopo anni a gareggiare per l’alpino alla storica competizione che coniuga sport e divertimento destinata agli sciatori fra i 7 e i 14 anni.

Un periodo di attività intenso e soddisfacente per il CAL guidato da Salvatore Loria che, dopo l’esperienza dei due apripista alle recenti Olimpiadi invernali, la partecipazione di un gruppo di giovani fondisti alle selezioni nazionali in Trentino e in Veneto e la recente audizione alla Camera dei Deputati per l’iniziativa “Itinerario di Convivenza – Il NOI dello Sci di Fondo, del Centro Sud Italia”, punta sempre più alla valorizzazione dei suoi atleti e del territorio di riferimento, con l’auspicio di far crescere il movimento sportivo FISI.