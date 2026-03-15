La forza del gruppo: la Puliservice è in finale di Coppa

Una vera prova di gruppo.

Non era facile.

L’avversario, esperto e ben allenato, realmente poteva impensierire le amaranto.

Così non è stato.

Campo nuovo, ed ambiente da sogno, un vero e proprio spot per il volley femminile e la pallavolo in generale.

L’organizzazione Sportspecialist come Host e la cura del Comitato Regionale Fipav, con tanto di diretta dell’evento ha fatto il resto.

Bella sfida e derby tutto reggino tra le capofila del girone B della Serie C Femminile.

Le amaranto dei Mister Giglietta ed Azzarà rispettano ancora una volta i pronostici e battono la meritevole e combattiva New Teosidos.

25 a 18, 25 a 17,25 a 21 i parziali.

Gara tutt’altro che scontata.

Nell’ultimo set, specialmente la New Teosidos ha dato del grande filo da torcere al gruppo amaranto che ha schierato, dopo un tesseramento repentino, la pallavolista Ilenia Buonfiglio, giocatrice con esperienza che sarà sicuramente utile alla causa.

Spettacolare prestazione del capitano Suelen Oliveira. Bene Giorgia Fiorini al palleggio ma è il gruppo la vera forza.

Oggi, piatto ricchissimo: dopo la partita di Serie A3 Credem, la gara della Domotek Volley, le giovani amaranto giocheranno la finalissima della competizione sempre sul taraflex del Palacalafiore alle ore 20 circa contro la favorita Rossano, team omologo del girone A della stessa categoria che ha battuto la Scorte Tecniche Cutro con il medesimo parziale delle amaranto, 3-0 con un perentorio 25-21,25-9 e 25 a 15.