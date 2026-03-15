La Domotek si gioca il primo posto al Palacalafiore

I campioni della Coppa Italia Del Monte di Serie A3 dovranno avere la forza di resettare immediatamente il successo clamoroso e storico di Belluno e provare a vincere, a vincere ancora.Il Mister Antonio Polimeni ha predicato concentrazione:oggi, alle ore 18 al Palacalafiore si gioca una vera e propria partitissima.Arriva un avversario tostissimo, l’Aurispa Lecce.Si gioca l’ultima giornata di campionato del girone Blu della Serie A3 Credem.Lecce è terza in classifica con 31 punti e non può sbagliare.La Domotek per arrivare prima ha due possibilità:Portare a casa i tre punti e sperare che la Joy di Gioia del Colle strappi almeno un punto alla rivelazione del campionato, la Bc Tecbus di Castellana Grotte;Perdere al tie-break e sperare in una sconfitta netta dei pugliesi nel derby contro Gioia.

Una cosa è certa, Domotek e Castellana hanno dato vita ad un testa a testa da antologia degno delle corse ciclistiche tra Coppi e Bartali.

Lecce? Squadra tosta.

Nella gara di andata vinse la Domotek 2 a 3.

Servirono 20 punti di Mancinelli, 21 di Laganà per superare i Pugliesi con un 8 a 15 dirompente nel quinto set.

Lo schiacciatore argentino classe 1993 Zornetta ed il veterano Tiziano Mazzone, l’ottimo Santangelo, sono i punti di forza del team di Mister Ambrosio.

C’è anche un ex: nel roster dei pugliesi gioca Edoardo Murabito, giovane centrale che ha fatto bene nel primo anno della Domotek in serie A.

Al Palacalafiore verrà esposta la Coppa Italia Del Monte di Serie A2 vinta dai reggini in quel di Belluno nel week-end scorso.

Arbitrano Alberto Mancuso e Andrea Bonomo.

Classica diretta sul Canale YouTube di Lega Volley con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici.

A seguire, si giocherà la finale regionale della Coppa Calabria femminile, “Memorial Sergio Sorrenti”, by Sensation, organizzata dalla Fipav Calabria, con gli amaranto nel ruolo di Host, tra la Puliservice Reggio Calabria, team associato al progetto Domotek Sport Specialist e la forte Rossano.