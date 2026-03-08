Luca Presta ci mette il cuore: “Questa vittoria è per Christian”

La Domotek Volley vola in finale di Coppa Italia Del Monte e lo fa con il cuore, la grinta e la dedizione. Dopo aver superato i padroni di casa del Belluno Volley in una semifinale combattutissima, i ragazzi di coach Antonio Polimeni si preparano alla sfida decisiva contro la Conad Reggio Emilia. A raccontare le emozioni di una giornata indimenticabile è il centrale Luca Presta,ai microfoni di Lega Volley protagonista in campo e portavoce dello spirito del gruppo.

“Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo giocato di squadra e nei momenti difficili siamo stati sempre lì, punto a punto, a combattere”, esordisce Presta, visibilmente emozionato. “Questa è una grande squadra. Non ho parole per quello che stiamo facendo.”

Il centrale elogia l’ambiente che ha trovato a Reggio Calabria, sua casa da tre anni: “Vedo un bell’ambiente, noi ci crediamo molto. Venire qui a Belluno per i nostri tifosi è stato tosto, per noi è stata una marcia in più. Vederli qui, lottare con noi, urlarci sempre, aiutarci… .”

Ora testa alla finale di oggi pomeriggio contro Reggio Emilia, ma con la consapevolezza che la strada è ancora in salita: “Ora testa alla finale, non abbiamo ancora fatto nulla. Sicuramente qualcosa abbiamo visto di Reggio Emilia, ma noi dobbiamo pensare molto a noi. Se giochiamo così il livello è alto, pure Reggio Emilia è forte, quindi noi pensiamo a noi.”

Poi il pensiero più toccante, dedicato a una persona importantissima per il volley Christian Cesareo recentemente e molto cara alla squadra: “In questi giorni è venuta a mancare una persona importante per me, Cristian Cesario, l’addetto stampa della Joy di Gioia del Colle,. “Ci siamo sentiti tutti con i ragazzi con cui abbiamo vinto il campionato a Taranto. Penso che una spinta in più ce l’avevamo anche noi, ce l’avevo io. Mi dispiace molto e faccio le condoglianze alla famiglia. Non ci sono parole per quello che hanno passato pure i ragazzi di Gioia.Abbraccio tutti loro.

Un successo dedicato, una finale da giocare con il cuore pesante ma lo spirito più leggero che mai. La Domotek è pronta a volare.