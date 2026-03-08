“Se si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti” - Oscar Wilde
HomeAltri sportLuca Presta ci mette il cuore: "Questa vittoria è per Christian"
Altri sport

Luca Presta ci mette il cuore: “Questa vittoria è per Christian”

La Domotek Volley vola in finale di Coppa Italia Del Monte e lo fa con il cuore, la grinta e la dedizione. Dopo aver superato i padroni di casa del Belluno Volley in una semifinale combattutissima, i ragazzi di coach Antonio Polimeni si preparano alla sfida decisiva contro la Conad Reggio Emilia. A raccontare le emozioni di una giornata indimenticabile è il centrale Luca Presta,ai microfoni di Lega Volley protagonista in campo e portavoce dello spirito del gruppo.
“Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo giocato di squadra e nei momenti difficili siamo stati sempre lì, punto a punto, a combattere”, esordisce Presta, visibilmente emozionato. “Questa è una grande squadra. Non ho parole per quello che stiamo facendo.”

Il centrale elogia l’ambiente che ha trovato a Reggio Calabria, sua casa da tre anni: “Vedo un bell’ambiente, noi ci crediamo molto. Venire qui a Belluno per i nostri tifosi è stato tosto, per noi è stata una marcia in più. Vederli qui, lottare con noi, urlarci sempre, aiutarci… .”
Ora testa alla finale di oggi pomeriggio contro Reggio Emilia, ma con la consapevolezza che la strada è ancora in salita: “Ora testa alla finale, non abbiamo ancora fatto nulla. Sicuramente qualcosa abbiamo visto di Reggio Emilia, ma noi dobbiamo pensare molto a noi. Se giochiamo così il livello è alto, pure Reggio Emilia è forte, quindi noi pensiamo a noi.”

Poi il pensiero più toccante, dedicato a una persona importantissima per il volley Christian Cesareo recentemente e molto cara alla squadra: “In questi giorni è venuta a mancare una persona importante per me, Cristian Cesario, l’addetto stampa della Joy di Gioia del Colle,. “Ci siamo sentiti tutti con i ragazzi con cui abbiamo vinto il campionato a Taranto. Penso che una spinta in più ce l’avevamo anche noi, ce l’avevo io. Mi dispiace molto e faccio le condoglianze alla famiglia. Non ci sono parole per quello che hanno passato pure i ragazzi di Gioia.Abbraccio tutti loro.
Un successo dedicato, una finale da giocare con il cuore pesante ma lo spirito più leggero che mai. La Domotek è pronta a volare.

Articolo PrecedenteCoppa Italia Del Monte, Saitta: “Siamo distrutti ma felici. Daremo fastidio a Reggio Emilia”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Coppa Italia Del Monte, Saitta: “Siamo distrutti ma felici. Daremo fastidio a Reggio Emilia”

Vittoria della Puliservice nell’ultima della regular season

Dhelios in campo alle 18 contro la Luck-Tigano

A Lamezia Terme terzo appuntamento per ricordare Don Luigi Costanzo

Capolavoro Domotek: in finale nella Coppa Italia Del Monte

Soffre, ma vince: Tonno Callipo da sola in vetta

Centinaia di ragazzi dei licei vibonesi hanno assistito allo spettacolo “Penelope”

Catanzaro, la vicesindaca Iemma: “Ottant’anni dal voto alle donne: una conquista che ha rafforzato la democrazia. Serve un impegno concreto contro ogni forma di...

Otto marzo, la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte: “Reggio diventi una città amica delle donne, con lavoro, diritti e servizi”

Memorial Arnaldo Marra, è un grande successo: la Ludos Vecchia Miniera bissa la vittoria davanti a un pubblico entusiasta

8 marzo, Giusi Princi: “Occasione per riflettere e rinnovare l’impegno per la piena parità di genere”

Giornata internazionale della donna, Cirillo: “Non celebrazioni di circostanza ma impegno concreto contro disuguaglianze e violenze”

Motta San Giovanni, assessora Malara: “Diritti difesi e tutelati non solo l’8 marzo”

8 marzo, dirigenti e allenatrici del Basketball Lamezia: “Parità, diritti e rispetto delle donne partono anche dallo sport”

Girifalco si tinge di rosa: la resilienza femminile al centro del dibattito con “Il tarantismo della vulva”

Inaugurazione Impianto Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni

Lamezia Terme: santa Messa presieduta dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, in occasione della esposizione in Cattedrale della reliquia della terra del Transito di...

Verso la nuova edizione dell’Infiorata di Taurianova: svelate le date

Nausica Sbarra (Cisl): “Il futuro del territorio passa dal lavoro delle donne”

La Città Metropolitana celebra le scienziate reggine per la Giornata internazionale della Donna

Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro e visite medico-legali al CML Inps: l’appello della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo

Reggio Bic espugna Vicenza: vittoria per 46-56 dopo una gara combattuta

All’Hospice Via delle Stelle “Nel nome delle donne”: la forza gentile che trasforma il mondo tra cultura, testimonianze e musica

Francesco Napoli, Vicepresidente Nazionale Confapi: “Grazie al lavoro svolto con il Sottosegretario Wanda Ferro, oggi abbiamo uno strumento più forte per garantire la legalità...

Esami ormonali alla Dulbecco, sospensione revocata. Il consigliere regionale Enzo Bruno: “Il nostro intervento per evitare disagi ai pazienti”

Lavori di ripristino del manto stradale su Via Popilia: modifiche temporanee alla viabilità dal 9 al 13 marzo

L’Avis Provinciale di Catanzaro fa arrivare Ferdinando De Giorgi all’UMG

Trent’anni della 109/96, Battaglia e Palmenta: “Una legge che col riutilizzo sociale restituisce veramente quei beni alla collettività”

Reggio Calabria, la salute riparte dal genere: due progetti europei per trasformare i servizi sanitari provinciali

“SPORT & ADOLESCENZA 3.0: Salute, Movimento e Scienza all’epoca dello smartphone”: il convegno a Crotone

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia incontrano l’astrofisico Rocco Lico

Assemblea cittadina del Pd. Approvato all’unanimità un documento con cui si chiede uno sforzo straordinario in vista delle primarie e delle prossime comunali. “Reggio...

L’approfondimento dello studio su Pasolini insegna una nuova forma di consapevolezza critica ai liceali di Mesoraca

Verso la riqualificazione di via delle Conchiglie a Crotone

Festa 8 marzo, UST CISL Cosenza: “L’autonomia economica femminile primo strumento di libertà e contrasto alla violenza economica”

Battaglia incontra i giovani reggini: “Vi sprono a fare politica perché riguarda ogni aspetto della nostra vita”

Cosenza, 8 marzo: modifiche temporanee alla viabilità per la manifestazione con corteo in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Donne, lavoro e impresa: in Calabria occupazione in crescita ma resta ampio il divario. I dati dell’Osservatorio Mpi Confartigianato Imprese Calabria in occasione della...

Referendum Giustizia: il 12 marzo incontro presso la Federazione Riformista di Rende

Nuovo infopoint Reggio, Latella: “Abbiamo trasformato uno spazio recuperato in un presidio attivo di promozione turistica”

San Nicola Arcella tra i Borghi più Belli d’Italia, Princi: “Un riconoscimento che valorizza la Calabria”

Scilla (RC), sorpreso con manufatti in marmo e pietra di presunta provenienza illecita: carabinieri sequestrano elementi architettonici di possibile valore storico

La Locride protagonista alla Conferenza internazionale su riforma agraria e sviluppo rurale in Colombia

Mendicino, infrastrutture e sicurezza: finanziato il ripristino della Rizzuto-San Bartolo

Sigfrido Ranucci in visita al Civico Trame di Lamezia Terme

Reggio Calabria: ATAM inaugura un infopoint in un bene confiscato a cento metri dal Museo Nazionale

Amaco, Caputo: “Il trasporto pubblico non si svende. Deve restare pubblico”

Settimana Mondiale del Glaucoma: conferenza stampa dell’UICI di Reggio Calabria

“Cantiere Calabria per lo Sport”: grande partecipazione per la giornata di studio su management e riforma dello sport

8 marzo, gli eventi dell’Associazione Primavera Andreolese di Sant’Andrea Jonio

Cassano, Garofalo (centro studi La Pira): “Ovunque guerre, è ora della mobilitazione”

Crotone: seconda edizione del progetto “Kroton Scuola”

Cosenza Città Italiana dei Giovani 2026: focus in Commissione su verde, quartieri e servizi al cittadino

“Premio 8 Marzo” e “Donna in Rosso”: due eventi a Palazzo San Giorgio per celebrare la Festa della Donna

Scontro tra due auto sulla Statale 107 a Casali del Manco (CS): un morto

8 marzo a Catanzaro: corteo per la Giornata Internazionale della Donna

Incarnato (Avanti Psi): “In tre anni accise aumentate, dove sono finite le promesse?”

A Crotone l’ufficio postale più rosa della Calabria: tra le sportelliste anche un arbitro professionista

Vicenda Konecta-ex Abramo, Alecci: “Meritava più attenzione dalla Regione”

Potere al Popolo Reggio Calabria: “Partiremo per Cuba per missione politico-umanitaria. Come donare per sostenere la missione”

Il presidente della Copagri Francesco Macrì ha “esportato” l’esperienza calabrese in Colombia alla Conferenza Internazionale sulla Riforma agraria e lo sviluppo rurale

Vaccarizzo Albanese porta l’orgoglio arbëreshe in Senato

Contro le mafie. Castrovillari dà il via al Festival della Legalità 2026, dal 16 marzo al 23 maggio

“Rock Helps Marina”: sabato 14 marzo al Teatro Politeama una grande serata di musica e solidarietà

𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨, 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢: “𝐂𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠”

Sanità in Calabria e PNRR: Elisabetta Barbuto (M5S) presenta interrogazione sui ritardi degli Ospedali di Comunità. “Rischiamo di perdere un’occasione irripetibile”

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi celebra la Donna attraverso la creatività enogastronomica dei suoi studenti

L’agronomo calabrese Mariano Serratore in California per il dibattito internazionale sulla sostenibilità

Impresa storica per Egor Tropeano nelle gelide acque della Finlandia

Reggio: apertura XXI^ Stagione Concertistica Orchestra Teatro Cilea

Primarie centrosinistra a Reggio Calabria: ecco le sedi del voto

Reggio: avviso pubblico del Comune per il servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari

Valentina Amato è la “Lady Chef dell’Anno”: l’eccellenza tra tradizione, social e cuore

I Templari Federiciani plaudono a Maria Antonia Spartà, figura di spicco della Polizia di Stato e dell’ANCRI

Rimozione dei cassonetti stradali per la raccolta di abiti usati e oli esausti a Lamezia Terme

Bim Bum Basket Rende, a Molfetta alla ricerca di punti per la corsa salvezza

Pesistica paralimpica, Cirillo: “Orgoglio Calabria per il titolo europeo di Anna Morabito”

Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” in concerto stasera a Vibo Marina

Occhiuto: “C’è accordo per uscita Calabria da commissariamento sanità. E i medici cubani restano”

Il sindaco f.f. Battaglia saluta il consigliere comunale dimissionario de “La Strada”, Saverio Pazzano

Sequestrate in provincia di Reggio Calabria oltre 250 tonnellate di pellet non sicuro di origine turca

Reggio Calabria, sindaco cercasi

Pirossigeno, per la sfida al Belvedere recupera Giampà. Si gioca al PalaQuattromiglia

Il Premio Mimosa dell’Anassilaos

Provincia di Vibo: avviata la gara d’appalto per la messa in sicurezza della SP 22 tra Spilinga, Ricadi e Tropea

Occhiuto e Calabrese incontrano sindacati su situazione Konecta

La Società Ginnastica Gebbione organizza a Reggio Calabria la prima prova regionale Silver di Ginnastica Ritmica

Reggina, Fabio Caserta a Tris TV: “Avrei sostituito Inzaghi, era quasi fatta. E con Foti…”

Prezzi dei carburanti: la Guardia di Finanza intensifica verifiche lungo tutta la filiera

Santo Stefano d’Aspromonte celebra la Giornata della Donna con un incontro su diritti e prevenzione della violenza

Capone (UGL): “Calo dei morti sul lavoro a gennaio 2026 è un primo segnale, ma non si può abbassare la guardia”

“Uomo e Galantuomo” in scena all’Unical: laboratorio teatrale su Eduardo De Filippo

Aggressione a medico del GOM, Falcomatà (PD): “Chi ci cura non può diventare un bersaglio per le inefficienze del sistema”

Acri, partito il servizio di spazzamento delle strade nel nuovo piano di igiene urbana

I provvedimenti viabilistici della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Team Altamura di domenica 8 Marzo

Anziana ultracentenaria maltrattata in una Rsa di Melito Porto Salvo (RC): arrestato Oss

Filadelfia, all’Istituto “Rita Levi Montalcini” consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli

Corte dei Conti: in Calabria il primato dei Comuni in crisi finanziaria

Basket Under 19, vittoria della Sideco Lamezia: battuta Vibo Valentia 65-52

“Diario di un trapezista”, con Sigfrido Ranucci, il prossimo 19 marzo al Rendano di Cosenza

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook