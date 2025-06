Mountain bike, Tony Vigoroso vince la prima edizione della XC Night Montalto Uffugo

E’ stata una giornata di sport e promozione del territorio quella di sabato 21 giugno, che ha animato il suggestivo centro storico di Montalto Uffugo, preso d’assalto da oltre cinquanta ciclisti provenienti da tutte le province della Calabria per aggiudicarsi la prima edizione della XC Night, una corsa in mountain bike affascinante, resa meravigliosa dalla splendida location. Fra sali e scendi, vicoli stretti, scalinate, asfalto, porfido e sanpietrini, a spuntarla è stato Tony Vigoroso, che si conferma fra i più grandi atleti della disciplina, vincitore di tantissimi trofei non solo in Calabria. “E’ un anno che giro tutta l’Italia in queste competizioni e finalmente ho potuto correre nella mia terra, in Calabria” – ha detto il vincitore. “Faccio i complimenti agli organizzatori – ha aggiunto Tony Vigoroso – perché una manifestazione sportiva all’interno di un centro storico così è stata una cosa veramente importante”. Il tracciato ricavato nel borgo montaltese, come rilevato anche da Vigoroso, ha rappresentato una dura prova per i ciclisti che per un’ora si sono dati battaglia a colpi di pedalate mettendo in campo forza, tecnica e concentrazione. Prerogative di uno sport di nicchia che l’Associazione “Anzianotti” con il patrocinio determinante del Comune di Montalto Uffugo e la collaborazione della Pro Loco Montalto Uffugo, ha voluto fortemente portare nella città del Leoncavallo. Ogni curva che gli atleti hanno percorso, ogni salita e discesa, hanno raccontato qualcosa di incantevole: un palazzo antico, una chiesa illuminata, un vicolo silenzioso che si è animato grazie alla passione per lo sport e alla bella intuizione del consigliere comunale con delega allo Sport, Piero Parisano. “E’ stato un grande successo, con orgoglio e volontà – ha detto Parisano – abbiamo voluto questa manifestazione e l’abbiamo resa spettacolare, non noi organizzatori ma la bellezza del centro storico. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte degli atleti provenienti da tutta la Calabria e per noi è motivo di grande soddisfazione”. “Volevamo promuovere il nostro territorio, ci siamo riusciti, ma non ci fermiamo a questa prima edizione, ne faremo certamente tante altre” – ha concluso Parisano. Una soddisfazione condivisa da tutta l’amministrazione comunale. Il sindaco Biagio Faragalli ha ringraziato Parisano per il suo impegno ricordando che, sin dall’origine del suo mandato, ha voluto assegnare le deleghe ad ogni consigliere comunale, una strategia che ha permesso di allargare i temi su cui poter intervenire e distribuire compiti, ha sottolineato Faragalli. Soddisfatto, naturalmente, anche il referente dell’Associazione Anzianotti, Raffaele De Benedettis che ha voluto porre l’accento sulla bellezza del ciclismo, uno sport faticoso ma ricco di soddisfazioni e benefici, praticato anche da persone non più giovanissime. “E’ stata una bellissima manifestazione che ha visto premiare gli atleti appartenenti a diverse categorie e fra queste mi piace ricordare la categoria M Plus dove c’è stata una persona di oltre 70 anni che ha gareggiato regalando bellissime emozioni” – ha evidenziato De Benedettis. “Da parte nostra c’è stato il pieno supporto all’iniziativa e siamo felici di aver contribuito alla bella riuscita di questo evento di valorizzazione e promozione del territorio” – ha detto invece Francesco Perrone, presidente della Pro Loco Montalto Uffugo, ricordando che l’associazione da lui guidata è pronta a fare la sua parte per rendere l’estate dei montaltesi gradevole e partecipata. E durante la serata c’è stato spazio anche per un altro evento nell’evento, ossia la donazione alla città da parte del Lions International Cosenza, di un nuovo defibrillatore. “Ringrazio il Lions e il presidente, il dottor Eugenio Veltri, per questo enorme gesto” – ha detto Parisano, evidenziando che “Montalto Uffugo è una delle città più cardio protette della provincia di Cosenza”. “Stiamo dando seguito al progetto Batticuore Batti” – ha precisato Parisano, iniziativa nata diversi anni fa che ha portato sul territorio quattro postazioni con defibrillatore. E Veltri ha ricordato la mission del Lions in tutto il mondo: “Siamo un milione e 400mila soci per oltre 200mila sedi e facciamo volontariato particolarmente sulla salute”. Infine, l’annuncio: “Apriremo una sede Lions a Montalto Uffugo”- ha concluso il presidente del Lions International Cosenza “Castello Svevo”. La serata si è conclusa con le premiazioni dei corridori per ogni categoria e con la musica dei “Chini c’è c’è” ma l’appuntamento è certamente per il prossimo anno, con la seconda entusiasmante edizione di XC Night Montalto Uffugo.