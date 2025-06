Freedom Amaniel e Mohammed Zerrad alla XIX Corrinsieme

Un podista italiano e un eritreo che ha scelto il Bel Paese per proseguire la sua promettente carriera. Sono gli ultimi due colpi messi a segno dal comitato organizzatore della Corrinsieme, a una settimana dal via della competizione da otto chilometri su strada, prevista per domenica 29 giugno dalle 16 in poi nel circuito cittadino di Santa Caterina dello Jonio.

L’italiano è Mohammed Zerrad, tesserato per l’Atletica Vomano. Nel 2021 ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto nei 1.500 metri. Abile mezzofondista e fondista, vanta un personale di 29’51” sui diecimila metri e un particolare stato di forma negli ultimi dodici mesi. Lo scorso anno, infatti, ha vinto l’Appia Run, competizione nella quale è giunto secondo all’edizione 2025. Quest’anno, invece, ha vinto, sui diecimila, il trofeo “Città di Ladispoli” e la VolaCiampino. Insomma, l’atleta azzurro si sta “specializzando” sulla distanza e cercherà il terzo successo stagionale nella competizione in programma nella località del basso Jonio catanzarese.

È di nazionalità eritrea, invece, Freedom Amaniel, tesserato per l’X-Solid Sport Lab Asd di Roma. Un nome che simboleggia in maniera limpida il suo destino di globetrotter partito dal continente nero e stabilitosi dapprima in Svezia e poi nella Capitale che lo ha adottato per le doti atletiche e umane. Sorriso aperto, sei lingue parlate e un tifo calcistico juventino lo hanno resto popolare in Italia, mentre i successi su strada non sono mancati, fino al personale di 28’49” sui diecimila stabilito quest’anno a Valencia. Anche lui, insomma, parte tra i favoriti.

I nomi di Zerrad e Amaniel si aggiungono a quelli delle gemelle Elena e Laura Ribigini, pronte a dar vita a uno scontro fratricida per la competizione femminile, e a quelli del burundese Louis Intunzinzi, degli azzurri Nikolas Loss e Luca Ursano e dei keniani Jacob Kiplimo Kosgei e Boniface Fundi Njiru. Ovviamente, altri atleti di fama internazionale si aggiungeranno nei prossimi giorni.

La Corrinsieme, valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile), campionato regionale individuale e societario settore assoluti Fidal di corsa su strada e campionato regionale individuale Endas di corsa su strada 2025.

Organizzata dal comitato regionale Fidal Calabria e dall’Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, la manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, del Comitato Regionale del Coni e del Comune di Santa Caterina dello Jonio. Il comitato organizzativo locale, presieduto da Gino Caporale e dal suo vice Domenico Carioti, e composto dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone saprà certamente arricchire di grandi nomi il parterre dei partecipanti di rilievo internazionale.

Il ricavato delle quote di iscrizione, infatti, sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.