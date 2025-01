Pallanuoto serie A1 femminile, perde la Smile alla prima di ritorno

Nessun dramma ma una brusca fermata per la Smile Cosenza, impegnata nel campionato di serie A1 femminile. Netta la sconfitta

nella vasca della capolista Sis Roma. 21-3 il risultato finale. Parziali: 4-2, 6-0, 5-1, 6-0. Per la Smile a segno Santoro(2) e Mandelli. Arbitri: Petraglia e Gomez. Le calabresi torneranno in vasca sabato primo febbraio per affrontare un’altra corazzata, l’Orizzonte Catania.

È mister Francesco Fasanella a commentare partita ed episodi. “Sapevamo che affrontare la Roma prima in classifica era un duro banco di prova, perché loro hanno un’identità ben definita invece noi siamo una squadra diversa con nuovi equilibri da trovare e rodare. Sinceramente pensavo di essere più avanti in questa costruzione ma solo con partite dove pesa il risultato si può avere la certezza. Non c’è da fare drammi ma solo rimboccarsi le maniche e lavorare tutti con più qualità, perché sappiamo che il girone di ritorno sarà molto più duro, e ognuno di noi ha l’obbligo di prendere le proprie responsabilità, io in primis per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati”.