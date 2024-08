Procopi: “Alle Olimpiadi di Parigi per Catanzaro medaglia storica grazie a Simone Alessio”

“Una medaglia storica per Catanzaro: nessuno prima di Simone Alessio era riuscito a salire su un podio olimpico e ieri il campione di Taekwondo è riuscito a scrivere una pagina memorabile per la nostra provincia e per tutto lo sport italiano. Un traguardo importante che Alessio si è conquistato sul tappeto dimostrando una grande voglia di riscatto e guadagnandosi, a suon di punti, un bronzo che vale davvero tanto. Grazie a Simone Alessio continua, quindi, a sventolare la bandiera tricolore, già ben rappresentata da tanti altri atleti di diverse discipline che stanno portando in alto il nome del nostro Paese. Al nostro campione, cresciuto fin da piccolo a Sellia Marina, e alla sua famiglia rivolgo le più sentite congratulazioni, nell’attesa di poter festeggiare questa vittoria storica anche a Catanzaro, insieme alle federazioni sportive, tributando il giusto omaggio delle istituzioni”. Lo afferma una nota della consigliera comunale Giulia Procopi (Noi con l’Italia).