La Crotonese Caputo Alessandra al 2° posto al campionato italiano Gimkana Western Sef a Fiera Cavalli Verona 2023

Fiera Cavalli Verona atto conclusivo della Stagione agonistica di Sef Italia Calabria, federazione che conta la straordinaria partecipazione di 18 centri equestri distribuiti su tutto il territorio calabrese, che hanno dato vita ad una campionato Regionale Gimkana Western con oltre 40 binomi, che ha determinato la presenza di 7 binomi al Campionato Italiano appena concluso in occasione nella più prestigiosa manifestazione equestre ti tutta Europa, FIERA CAVALLI VERONA 2023. I nostri cavalieri e amazzoni tornano a casa dopo 4 giorni di gare intensi con un secondo posto di Caputo Alessandra della ASD ASP La Fazenda Alexandra -KR- nella categoria Youht e nella Coppa della Regioni dove erano impegnati tutti cavalieri portano la Calabria al 4º posto. Un ringraziamento particolare oltre a tutti i centri della famiglia Sef Italia Calabria, va a chi con sacrificio ed abnegazione ha fatto di tutto per rivedere la Calabria in fiera Cavalli Verona nello specifico La Fattoria di Daniele -CS- New Cutura Ranch -CZ- e La Fazenda Alexandra -KR- ed i nostri atleti che hanno rappresentato la Calabria Santo Guido, Caputo Alessandra, Christian Guido, Pellizzi Fiolini Denis, Macchione Eva, Scerbo Maria Pia, Fazio Giorgia. L’impegno assunto dal Istr. Federale e Delegato Regionale Dr. Audino Caputo di rendere un ulteriore e prezioso servizio di lustro all’intera comunità calabrese è salto assolto e la dichiarazione dello stesso riferito ai nostri ragazzi è stato “Siete l’orgoglio Calabrese”. Sef Italia Giocando Formiamo Campioni.