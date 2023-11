Reggio: riparte il Campionato PADEL ASC OPEN

Riparte con il botto il Campionato PADEL ASC OPEN che coinvolge tutte le strutture affiliate ASC Reggio Calabria.

Il Campionato cominciato ad inizio anno prosegue con gli appuntamenti periodici all’insegna dello sport, del divertimento e dell’accumulo di ranking con la settima ed ottava tappa del Campionato ASC “PADEL” OPEN, che si concluderà il prossimo dicembre.

Il Campionato coordinato dal responsabile ASC Padel, Antonio Turiano, da Pietro Pirrello e Francesco Crocè ha ripreso a pieno ritmo, a colpi di pallonetto e di smash, lo scorso 5 novembre presso il Centro Sportivo Mirabella, che ha visto confrontarsi oltre 20 coppie di padeliste, categoria misto.

La finale agguerritissima ha visto primeggiare la coppia Demetrio Giordano – Carla De Leo contro Francesco Gregorace – Stefania De Marzo; entrambe premiate con un Buono Amazon i primi classificati ed una fornitura di birre artigianali della Funky Drop la seconda finalista.

Già tutto pronto per l’ottava tappa che si svolgerà domenica 26 novembre al RC Padel Academy presso l’Apan Hotel, che vedrà confrontarsi i padeliste reggini categoria maschile.

Ancora ultimi giorni per iscriversi e contendersi i premi in palio e, soprattutto, guadagnare ranking che vedrà come vincitore assoluto il padeliste che nel 2023 ha accumulato più punteggio e che verrà premiato con un buono Amazon.

Non perdete, quindi, l’occasione di partecipare alle ultime due tappe del Campionato di Padel ASC Reggio Calabria, organizzato all’interno delle splendide strutture sportive affiliate ASC e situate nel cuore della città di Reggio Calabria.