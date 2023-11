Nuoto, al Memorial “Borracci” di Lamezia Terme ottima prestazione per Aqa: tutti i nomi del team di Cosenza

Oltre cinquanta atleti che hanno partecipato a 154 gare. Quarta in classifica, la società Aqa Asd Cosenza torna dal primo Memorial “Massimo Borracci” di Lamezia Terme pienamente soddisfatta. Quarto posto con 210 punti. Il meeting, nato dalla collaborazione tra l’Arvalia Nuoto Lamezia, la Fin Calabria e la Finp Calabria, ha avuto come ospite d’onore dell’evento il campione olimpico Massimiliano Rosolino, da sempre legato a mister Borracci, venuto a mancare prematuramente un anno e mezzo fa dopo aver scritto pagine davvero importanti della storia del team lametino.

Hanno preso parte alla kermesse ben 19 società provenienti da ogni piscina d’Italia. 463 atleti saranno impegnati nella due giorni in 1635 gare. Una vera e propria festa dello sport per ricordare un grande personaggio, sia per il nuoto calabrese che italiano. Come detto, ottima la performance della società di Cosenza che si conferma tra le più attive del Sud Italia. Grandi risultati per Asd Aqa che fa partire fortissima la stagione agonistica. Di seguito i protagonisti da Cosenza: Aurora Aiello, Matteo Alfano, Alessio Aloi, Rebecca Bonofiglio, Niccolò Brogno, Giorgia Calabrese, Chiara Caloiero, Alessandra Carino, Alessandro Castellani, Andrea Castiglione, Luigi Castiglione, Maria Chimento, Matteo Conforti, Giada Cantatore, Chiara Conte, Giulia Curcio, Sofia Coscarelli, Giuseppe Cutazzo, Maria Arlette Egeo, Giovanni Feole, Giuseppe Filice, Francesco Fullone, Alice Garenna, Michele Gargiulo, Tiziana Garofalo, Andrea Greco, Sara Lirangi, Lorenzo Lupinacci, Giulia Mammone, Marte Mancini, Ludovica Mandoliti, Davide Marchese, Niccolò Miceli, Carmine Monaco, Livia Montemurro, Martina Palummo, Vasilisa Persia, Olga Pisano, Oscar Camillo Pisano, Elisabetta Polillo, Giovanni Francesco Ruffolo, Miriana Ruffolo, Cecilia Runco, Pietro Russo, Francesco Servidio, Gaia Scigliano, Francesco Spadafora, Gianmario Spadafora, Nicole Terrieri, Vincenzo Topo, Federica Fatima Toscano, Emanuele Vitale.