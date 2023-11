Emergenza criminalità, Uil Fpl Calabria: “Solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano”

“La criminalità sta alzando il tiro e nel cosentino crediamo sia davvero emergenza. Adesso nel mirino di vigliacchi criminali, sono finite le istituzioni. Aver preso di mira la macchina del presidente del consiglio comunale di Corigliano-Rossano è un atto vile e, allo stesso tempo, inquietante.

Un gesto ignobile, da rimandare al mittente senza se e senza ma, che appare finalizzato a condizionare l’operato non solo del politico preso di mira ma dell’intera amministrazione comunale. Quanto successo a Corigliano-Rossano è inaccettabile e alle forze dell’ordine e alla magistratura, la cui azione di legalità sosteniamo con convinzione, chiediamo di fare luce in tempi rapidissimi per impedire che la costruzione democratica di una comunità moderna, operativa e virtuosa possa trovare impedimento davanti a chi, con la forza, vuole imporre il proprio predominio criminale”.

Lo afferma in una nota Walter Bloise, segretario generale Uil Fpl Calabria.