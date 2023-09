Si è radunata la SportSpecialist Volley Reggio Calabria: passione e lavoro instancabile per far innamorare la città

Al culmine di una estate all’insegna di un lavoro instancabile, il via alla stagione è stato dato ufficialmente: la SportSpecialist Volley Reggio Calabria, partecipante alla Serie B Nazionale che inizierà il 7 ottobre, si è radunata lunedì e già nella mattinata di martedì ha cominciato a sudare in palestra.

Per giocatori, staff tecnico e società è stato un trovarsi ed un ritrovarsi guardando negli occhi voglia di stupire e propositi di essere, sul campo e fuori, degni delle intenzioni che hanno modellato la nascita della società. Un compito stimolante al pari delle attività preparatorie che, sul piano organizzativo e gestionale, hanno portato al completamento di un roster e di un organigramma societario in cui nulla è stato abbandonato al caso ed ogni dettaglio è stato curato con il massimo riguardo.

La volontà dichiarata è quella di costruire qualcosa di importante a beneficio della città: coinvolgerla e farla innamorare giorno dopo giorno sempre di più. Perché il disegno si compia la matita da utilizzare è quella della meritocrazia: le esigenze della squadra prima di tutto, secondo il credito guadagnato da ciascuno con l’impegno profuso in allenamento e con lo spirito di sacrificio al servizio del gruppo da esibire in ogni match.

Perché, nello sport, è il campo ad essere il solo giudice supremo. Ad essere premiata sarà la sete di miglioramento individuale, caposaldo della crescita complessiva di un team che avverte come una responsabilità aggiuntiva presentarsi al cospetto di un teatro prestigioso e carico di storia come il PalaPentimele.

Tutte condizioni che, irrobustite dall’amore e dalla passione trasmesse dai vertici del club, trovano la sintesi perfetta nel principio da cui tutto parte ed in cui tutto si racchiude: il rispetto verso gli altri, il rispetto verso il pubblico e verso gli avversari, il rispetto verso gli arbitri e verso i compagni. Un manifesto programmatico che la SportSpecialist Volley Reggio Calabria è fermamente determinata a mettere in pratica per regalare una immagine positiva a chiunque entri in contatto con essa, a qualsiasi titolo.