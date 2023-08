Anna Salimbeni, il primo volto della Tonno Callipo Volley in rosa

È la talentuosa fiorentina Anna Salimbeni la nuova palleggiatrice della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Ventitré anni compiuti lo scorso 17 marzo per 182 cm di altezza, Salimbeni inizia nel capoluogo toscano col Gruppo Sportivo San Michele. Quindi Under 16 e 18 tra Volley Pool Piave, Bruel Volley Bassano e Aduna Volley Padova. Poi in B2 con Ambra Cavallini Pontedera e Rinascita Il Bisonte Firenze. Nel 2021 l’esordio in A2 con Soverato, a seguire San Giorgio Piacentino e Volley Melendugno, neopromossa in A2.

La scelta di Vibo è presto spiegata… “In primis perché la società vibonese è famosa nel mondo della pallavolo, seppur nel settore maschile, e poi le persone con cui mi sono interfacciata mi hanno fatto un’ottima impressione. In particolare, il direttore sportivo Defina mi ha convinta della serietà e della rilevanza del percorso proposto sebbene ripartendo dalla Serie C.

L’entusiasmo con cui mi ha spiegato le ambizioni della società mi ha persuaso, perché si tratta di una realtà professionale e seria che sta cercando atlete con tanta voglia di lavorare per raggiungere un obiettivo importante. Inoltre – aggiunge Anna – conosco molto bene Boschini, mio allenatore a Soverato. Si potrebbe dire che sia quasi una situazione di continuità, in quanto l’anno scorso ero allenata da Bruno Napolitano e Andrea Rotella, rispettivamente primo allenatore e preparatore atletico di Soverato insieme a Boschini. Dunque, so cosa aspettarmi dal lavoro in palestra, che ritengo fondamentale per la tenuta atletico/fisica della squadra. E poi sono molto felice di poter tornare in Calabria perché è stata una terra che mi ha regalato molto calore, tante soddisfazioni e ottimo cibo”.

Sugli obiettivi della stagione, Anna evidenzia: “Sono consapevole che per la Callipo si tratta del primo anno nel settore femminile, però ha grandi ambizioni e voglia di fare bene. La società vuole dar vita ad una realtà competitiva e creare una squadra che possa affrontare il campionato con il chiaro obiettivo di fare risultato. Il mio obiettivo sarà quello di mettere in campo esperienza e professionalità acquisite negli anni precedenti, dando così il mio contributo alla squadra. Per me sarà un anno fondamentale: ho tanta voglia di esprimermi in un contesto nel quale sono sicura di essere appoggiata e stimolata a fare sempre meglio. Essendo fresca di promozione col Melendugno in A2, devo ammettere che non sarebbe male se riuscissi a fare subito il bis…”.

Infine, un appello ai tifosi… “Essendo già stata in Calabria posso dire di essere rimasta sbalordita dal calore percepito e dall’affetto che le persone riescono a dare alle realtà pallavolistiche come la nostra. Ripartiamo dunque da qui per portare la Callipo in alto anche nella pallavolo femminile! Avremo bisogno di tutto il sostegno possibile e della voce di chi avrà voglia di accompagnarci in questo viaggio.

Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di conoscerli tutti di persona”.