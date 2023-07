Seconda Edizione “Boccioni CUP”: ASC Reggio Calabria patrocina il Torneo di Volley Amatoriale

Si è svolta domenica 25 giugno 2023, presso la palestra Boccioni di Reggio Calabria, la Seconda Edizione della “Boccioni Cup“, il Torneo di Volley dedicato agli amatori ed agli appassionati della pallavolo, con la partecipazione di oltre 80 atleti, divisi in squadre miste, categoria over 15.

La Prima Edizione si è svolta lo scorso 28 maggio, registrando il sold out in soli pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, con la vittoria della Ribbon Volley.

Gli organizzatori, per favorire le squadre che non erano riuscite ad iscriversi, si sono subito attivati per organizzare la seconda edizione che ha visto primeggiare la Reggio Sporting proprio sulla Ribbon Volley.

Un torneo dedicato ad atleti amatoriali per consentirgli di giocare in un clima di serenità ed indipendentemente dall’esperienza nello sport della pallavolo.

“La palestra Boccioni accoglie tutto l’anno amici che giocano a pallavolo per puro divertimento e condivisione del tempo. La maggior parte di loro non ha mai militato nei Campionati Federali ed il nostro scopo è stato proprio quello di dare un’occasione a questa atleti, in modo che possano cimentarsi in una competizione semi-amatoriale, divertendosi.” afferma Carmen Marino, una delle organizzatrici del torneo, “In effetti non è stato un semplice “torneo”, ma la condivisione di una giornata insieme a tifare, esultare e con una sana voglia di competere”.

Anche Rossella Tripodi, Responsabile del Settore Volley dell’ASC Reggio Calabria, nonché arbitro del Torneo esprime le sue considerazioni: “Partecipare alla realizzazione di questi tornei è stata una bellissima esperienza. L’ASC sta “sperimentando” nel mondo del volley. E’ entrata in punta di piedi, ma con le idee chiarissime e con tanti progetti innovativi che verranno presentati nei prossimi mesi. Diciamo che i due tornei della “Boccioni Cup” sono stati una messa alla prova per sondare il terreno dove poter seminare un bel volley”.

Queste le considerazioni finali di un atleta della Ribbon Volley “Il torneo è stato organizzato in maniera eccellente e curato nei minimi particolari. Nulla è stato lasciato al caso. Già dall’accreditamento era possibile avere un calendario con gli orari delle partite, che sono stati sempre rispettati in modo da potersi organizzare al meglio sia a livello competitivo che di divertimento. Lo staff del torneo è stato sempre presente e disponibile. Tantissimi i gadget omaggiati, dall’acqua alle medaglie ricordo per tutti i partecipanti ed ai premi sorteggiati durante la manifestazione, ai panini con la salsiccia ordinati e mangiati in palestra a fine torneo in un clima di condivisione e goliardia. La cosa che ho maggiormente apprezzato è stato vedere tante persone che hanno praticato sport differenti (calcio, tennis, basket, judo, nuoto) e cimentarsi in questo evento per competere con un agonismo sano e che fa crescere invece di dividere e distruggere. La mia squadra è formata per il 90% da ragazzi e ragazze che non hanno mai giocato a livello agonistico, ma che si allenano durante l’anno, con passione e volontà, barcamenandosi come meglio possibile tra impegni lavorativi e familiari. Perciò riuscire a conquistare il primo posto alla prima edizione ed il secondo oggi è sicuramente una grande soddisfazione. Attendiamo notizie dall’ASC per i prossimi eventi di settembre, certi di ritrovare lo stesso spirito, entusiasmo ed amore per questo sport. D’altronde come dicono i rappresentanti ASC #SeseiASCsivede!”