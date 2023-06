Parte oggi il XX Meeting Citta di Cosenza con 800 atleti da tutta Italia

Fine settimana molto intenso per il nuoto e la pallanuoto a Cosenza. Da stamattina fino a domenica al via il “XX Meeting Città di Cosenza” organizzato dalla società AQA Cosenza in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della FIN. L’evento sportivo a carattere nazionale si svolgerà nella piscina olimpionica cosentina. Presente la Nazionale Italiana di Nuoto, con Lorenzo Salvati, Simone Ciuffreda, Giovanna Muccitto, Viola Scotti Di Carlo, guidati dal tecnico Fabrizio Fusco. Un meeting nella continuità di quel solco tracciato dall’indimenticato Giancarlo Manna, come ha sottolineato Francesco Manna che ha tracciato le novità di questa edizione nel corso della conferenza stampa pre-evento.

“Il meeting è diventato una occasione importante – osserva il Presidente Francesco Manna – ed apre la stagione estiva della piscina scoperta. Abbiamo quasi 800 iscritti, abbiamo la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e per la prima volta un nostro atleta parteciperà a questa manifestazione. Ci sarà la Nazionale di Nuoto con cinque atleti accompagnati dal tecnico, uno stage e un incontro sul connubio sport e postura”. Tantissime le novità di questa stagione, anticipate da Manna e dai protagonisti della conferenza stampa. Ad iniziare da Debora Granata, delegata provinciale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico con sei regioni coinvolte e 18 iscritti alle gare. Soddisfazioni raccolte dal consigliere comunale e dirigente scolastico Aldo Trecroci che ha tracciato il binomio formazione-agonismo, tra scuole ed attività utili alla collettività. Così come gli obiettivi posti dal Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro che ha anche ricordato i primi “passi” con l’amico Paolo Barca e Giancarlo Manna. “Oggi il meeting è cambiato rispetto a qualche anno fa, pensato più sulla qualità: questo fa sì che anche il nostro movimento ne possa beneficiare”, le sue parole. Infine, il dottor Armando Filomia che ha stretto una “sana” collaborazione con Manna e con la piscina di Cosenza. Oggi pomeriggio il Convegno “Ortodonzia Digitale e Sport” all’Hotel Europa di Rende, ore 18,30. Poi la collaborazione con gli atleti delle squadre cosentine per “migliorare le performances psicofisiche”.

Sabato sera, 10 giugno ore 19,45, tutti in piscina per tifare Cosenza pallanuoto. Le ragazze di mister Francesco Fasanella giocheranno contro Gls Napoli Lions la Serie A femminile. Arbitri della gara Alessandro Carrer, Alessandro Cavallini, delegato Valter Trovò. “Come le due gare precedenti, sarà inevitabilmente una partita tesa e difficile oltre che a livello fisico soprattutto a livello mentale”, ha anticipato la forte giocatrice Martina Brandimarte. “Giocare questo tipo di partite è sempre molto emozionante, poi farlo davanti al pubblico di casa è ancora più bello. Noi ci siamo conquistate questa possibilità dopo un anno in cui abbiamo lavorato ininterrottamente per raggiungere un obiettivo, in cui ognuna di noi ha sacrificato un pezzetto della propria vita: non potevamo ritrovarci in condizioni migliori. Siamo pronte!”, le sue parole. L’invito alla partecipazione, totalmente gratuita, è rivolto all’intera provincia di Cosenza. La squadra rossoblù è sempre molto seguita, serve l’ultimo passo ed il massimo coinvolgimento per raggiungere il sogno della Serie A.