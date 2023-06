La 10km di Crotone assegna i titoli regionali allievi/assoluti e di corsa su strada

Il 3 giugno si è tenuta la gara Capocolonna Crotone, competizione di 10km su strada targata FIDAL. Un appuntamento fisso per gli atleti di questa specialità. Oltre 150 competitor si sono dati battaglia in una gara che, per il 2023, ha assegnato i titoli individuali assoluti.

A vincere la categoria Allievi è stato un podista di casa, Matias Francè Rizzotto della Scuola atletica Krotoniate del presidente Pino Talarico, con il tempo di 38:01.

La gara ed il titolo assoluti sono stati assegnati a Francesco Curia della Polisportiva Magna Graecia, che ha fermato il cronometro sul tempo di 32:40.

Nella gara femminile si conferma la grande prestazione atletica e di carattere dell’ormai indiscussa regina delle gare calabresi: Francesca Paone della ASD CorriCastrovillari, presieduta da Gianfranco Milanese, ha magistralmente gestito la gara, chiudendo in solitaria con il tempo di 41:20. Al secondo posto, a due minuti da Paone (43:46), si è classificata Eugenia Strano della Hobby Marathon Catanzaro. Prestigiosa terza piazza per l’altra atleta della CorriCastrovillari Rosy Ciccone con 44:19. A seguire le altre atlete: Manuela Foresta (44:30), Sabrina Gioberti (45:20), Morena Sestito (46:55), oltre alle altre due portacolori della CorriCastrovillari Francesca Scopacasa (48:39) e Raffaella Altomare (48:47).

Intervistata nel post gara, l’infaticabile Francesca Paone, con il sorriso di sempre, dato dall’amore per questo sport che non le fa sentire neppure la fatica dei km macinati, ha dichiarato di aver profuso molte energie per portare a casa una vittoria tutt’altro che scontata. Il percorso ricco di saliscendi ha reso la gara dura ma allo stesso tempo avvincente, nonostante lo sforzo maggiore rispetto allo scorso anno. Paone si conferma un’atleta di grande caratura nascondendo in un sorriso lo sforzo di una gara che la vede arrivare nell’abbraccio delel sue due figlie, anche loro piccole atlete.

Prossimo appuntamento di campionato: Sersale il giorno 11 giugno.