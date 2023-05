In più di 200 da tutta la Calabria per “Tropea in corsa”

Sono già più di 200 e vengono da tutta la Calabria i top runner che prenderanno parte a TROPEA IN CORSA, manifestazione podistica alla sua prima edizione che domenica 21 maggio invaderà il centro storico di piccoli e grandi maratoneti.

Comunque vada – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – è già adesso e sarà un successo, se consideriamo che a questi numeri, già straordinari, si aggiungeranno le iscrizioni dei partecipanti alle gare non competitive.

Promossa in collaborazione con la Marathon Mileto guidata dal presidente Salvatore Auddino, la camminata sportiva si muoverà su un percorso di circa 9 chilometri che si muoverà tra il dedalo di vicoli e strade all’interno del Principato.

Il raduno per tutti è alle ore 14, per il ritiro dei pettorali. La gara comprende tre categorie di partecipanti. I primi a gareggiare, alle ore 16, saranno i mini atleti, i bambini fino ai 10 anni di età. Alle ore 17, seguirà la gara non competitiva, di 3600 metri, pari a due giri del circuito, aperta a tutti i non tesserati.

Inserita nel calendario del campionato di società della Calabria, la gara competitiva con i top runner (5 giri su un circuito di 9 chilometri) partirà alle ore 18. Le premiazioni con i nomi dei vincitori si terranno alle ore 19,30.