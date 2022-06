Italia-Cuba: la campionessa di atletica Quinot in provincia di Cosenza

Nella prossima settimana sarà in provincia di Cosenza, ospite della locale sezione dell’Associazione Nazionale Italia-Cuba, la campionessa olimpica cubana di atletica Ana Fidelia Quinot.

Lo sport è uno dei più importanti ponti per la pace e la fraternità tra i popoli e la compagna Quinot, che in questo mese girerà in tutta Italia, ne è ambasciatrice e interprete eccezionale.

Nel pomeriggio del 13 sarà a Pedace, nella mattina del 14 sarà a Corigliano Rossano e nel pomeriggio a Rende, nella mattina del 15 a Rovito. In queste giornate si spazierà dall’analisi delle esperienze e metodologie sportive alle pratiche concrete di inclusione sociale che lo sport permette. Parteciperanno le Amministrazioni Locali dei diversi Comuni, il Comitato Regionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), associazioni e studenti.