Il Comune di Vibo Valentia alla Borsa internazionale del turismo di Milano per promuovere storia, architettura e paesaggi

Promuovere le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche, esporre nella piu’ importante vetrina nazionale la “Vibo Valentia citta’ di tutte le epoche”, gettando le basi per un ritorno d’immagine che si traduca in ricadute positive sul piano turistico. Con questo importante progetto il Comune di Vibo Valentia ha annunciato questa mattina, in una conferenza stampa, la partecipazione alla Borsa internazionale del turismo di Milano, per la prima volta con un proprio stand all’interno del padiglione della Regione Calabria da domenica 9 a martedi’ 12 febbraio.

“Una nostra delegazione sara’ presente per esporre al grande pubblico tutte le potenzialita’ della nostra citta’ – ha commentato il sindaco Enzo Romeo – e per mostrare a tutti i nostri grandi tesori, fatti di opere, percorsi, tradizioni capaci di affascinare ed attrarre visitatori. E’ un progetto nel quale crediamo molto e che vogliamo diventi un punto di partenza imprescindibile. Abbiamo dei tesori straordinari nella nostra citta’ e dobbiamo renderli fruibili sempre. Ho gia’ partecipato alla Bit ai tempi dell’amministrazione provinciale, e conosco l’importanza di quella vetrina, anche per questo voglio ringraziare per la collaborazione l’assessore regionale Giovanni Calabrese”.

“Non era facile individuare un solo tema – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano – ma abbiamo ritenuto di valorizzare uno dei tratti caratterizzanti la vibonesita’: i riti della Settimana Santa. Siamo convinti che il turismo religioso sia una molla da utilizzare maggiormente per valorizzare le tradizioni ed avviare percorsi ancora poco battuti. Questo rientra nella nostra idea di promozione: un progetto che valorizzi l’esistente, si apra a nuove idee, abbia ricadute per l’intero territorio dal punto di vista commerciale, turistico e occupazionale. E per far cio’ e’ fondamentale la programmazione. A testimonianza di cio’ posso gia’ dire che molto presto pubblicheremmo gli Avvisi per le manifestazioni di interesse rivolte agli operatori che vorranno partecipare al cartellone estivo. Cosi’ come in estate riusciremo ad organizzare le giornate dedicate alla scoperta di un percorso archeologico tra le mura greche, il castello e parte del Cofino”.

Alla Bit verranno presentati tre percorsi: Monteleone, Hipponion e Porto Santa Venere, alla scoperta delle radici storiche della citta’. Ed i riti della Settimana Santa, che hanno il loro culmine nell’Affruntata. L’amministrazione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del progetto, ed in particolare i fotografi Grillo, Morello, Verilio, Mantegna e Lo Schiavo che hanno fornito le splendide immagini a corollario delle brochure promozionali.