Tropea in prima linea contro le cicche per terra, donati dieci posacenere pubblici alla città, il sindaco: “Rendiamo contagiosa la sfida”

Non ci siamo sentiti mai soli nel percorso che ci vede impegnati dall’alba al tramonto, insieme ad un autentico esercito di volontari, nella tutela e difesa del nostro territorio. Continuiamo ad incrociare la solidarietà, l’incoraggiamento ed il sostegno di quanti come noi interpretano una sfida che si vive e si gioca ogni giorno, che è di civiltà e che deve essere sempre più contagiosa: dissuadere e contrastare ogni piccolo o grande gesto che possa compromettere salute, decoro, distintività e bellezza dell’esperienza Tropea. A partire dall’eliminazione sistematica di cicche e mozziconi di sigarette abbandonati per strada.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì cogliendo l’occasione per ringraziare pubblicamente la F.S.G. Italia Srl e la Giemme Srl Attrezzature Ristorazione per il contributo che hanno voluto offrire alla Città, ai suoi residenti ed ai cittadini temporanei che ormai popolano Tropea da gennaio a dicembre, donando dieci posacenere pubblici lungo le spiagge bandiera blu.

Siamo felici – prosegue il Primo Cittadino – di avere l’opportunità di ringraziare le due aziende per il loro generoso contributo alla nostra Città. È un grande gesto di solidarietà nei confronti della nostra comunità e della natura che ci circonda.

Quei posacenere – aggiunge – rappresenteranno sicuramente un’aggiunta utile al nostro litorale. Ci aiuteranno a mantenere le spiagge pulite ed a ridurre l’inquinamento, ci aiuteranno a fare passi avanti verso la sostenibilità ambientale.

Ecco perché – sottolinea – come Amministrazione Comunale siamo particolarmente colpiti dalla sensibilità imprenditoriale dimostrata rispetto all’esigenza collettiva di tutela ambientale. Così si dimostra che, attraverso l’impegno di tutti, si può e deve fare la differenza nella salvaguardia del nostro pianeta.

Ridurre al minimo ogni possibilità di inquinamento degli spazi e delle aree pubbliche – conclude Macrì – resta l’obiettivo anche di questa bella iniziativa di responsabilità sociale, che siamo convinti sarà molto apprezzata da residenti e visitatori e, soprattutto, del messaggio fondamentale che la destinazione Tropea è capace di diffondere anche fuori dai suoi confini: la bellezza va sempre governata e difesa.