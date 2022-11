Il 26 novembre a Pizzo Calabro la presentazione di “Fai finta di piangere”, il romanzo di Luciano Prestia edito da Libritalia

Sabato 26 novembre, alle ore 18.00 nel Palazzo della Cultura di Pizzo, l’Avvocato Scrittore Domenico Sorace converserà con Luciano Prestia autore del romanzo “Fai finta di piangere” edito da Libritalia che insieme al direttore editoriale della casa editrice Simona Toma percorreranno avvenimenti, fatti e piccole sfumature degli anni 60, in un periodo non lontanissimo, ma distante anni luce dalle condizioni e dalle aspirazioni attuali.

Eppure c’è un filo che lega i due periodi, le questioni irrisolte, il mancato sviluppo, i disastri ambientali. Luciano Prestia mette il dito nella piaga ed induce chi legge a riflettere su se stesso, sulla sua famiglia, sul suo paese.

È un esercizio d’introspezione che fa bene al cuore e forse dissacra, per amore di verità, quell’alone di romanticismo che accompagna. Ogni nostra riflessione sul passato. “Davvero si stava meglio prima?” si chiede Prestia. L’Avvocato Sorace analizzerà assieme a Prestia i fatti, ma anche le personalità e i sentimenti dei protagonisti.

Una storia di persone reali, nel bene e nel male, il popolo ma anche i detentori del potere. Storia antica ma anche nuova di sopraffazioni e di riscatto, un libro semplice e scorrevole da percorrere e da leggere tutto in un fiato, “chi l’ha vissuta non l’ha mai dimenticata, a chi è troppo giovane, non è mai stata raccontata”