A Tropea il XXXVII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Avrà luogo a Tropea nei giorni 26, 27, 28 e 29 maggio 2022 il XXXVII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Organizzato dal Consolato dei Maestri del Lavoro di Vibo Valentia, il Convegno affronterà il tema La Dieta Mediterranea, Salute – Sostenibilità – Lavoro ed il programma coinvolge nella sua interezza enogastronomica tutta la Calabria, il Consolato regionale ed i Consolati provinciali dei Maestri calabresi.

Il Convegno si terrà presso il Resort La Pace di Drapia che metterà a disposizione degli ospiti le sue ampie strutture ricettive.

Nella struttura, che alloggerà gli oltre 300 convegnisti, vi saranno esperti della Dieta Mediterranea che relazioneranno su questo interessante tema sin dal 26 pomeriggio, giorno di apertura dei lavori presso il Teatro del Resort. Molte le imprese produttive che hanno aderito a questo importante appuntamento in Calabria.

Insieme alle Imprese produttive sarà presente anche l’Union Camere Calabria nella persona del suo Presidente Dott. Ninni Tramontana che presiede anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Nel Convegno si parlerà inoltre del Bergamotto di Reggio Calabria ed interverrà l’Avv Ezio Pizzi del Consorzio di tutela del Bergamotto con il Maestro del Lavoro Ferraro Giuseppe, imprenditore del settore.

Per l’Università Mediterranea è previsto l’intervento del Prof Vincenzo Sicari, delegato dal Magnifico Rettore.

Il Convegno ha, tra gli altri, il patrocinio della Città Metropolitana e della Città di Reggio Calabria.

Sono previste escursioni in molte località della Calabria: nei giorni 27 e 28 maggio molti convegnisti giungeranno a Reggio Calabria per visitare il Museo della Magna Grecia con le sue attrattive principali, i Bronzi di Riace, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario del ritrovamento.

I Maestri provenienti da tutt’ Italia proseguiranno il loro tour con una tappa al Museo del Bergamotto dove, oltre alla visita, potranno conoscere le proprietà del principe degli Agrumi, appunto il Bergamotto di Reggio Calabria e, grazie ad una degustazione di prodotti tipici preparati dall’Accademia del bergamotto, avranno modo di apprezzare la sua particolare fragranza.

Per conoscere la città l’itinerario proseguirà con il Castello Aragonese, la Cattedrale, le Terme Romane, le Mura Greche ed in conclusione con la passeggiata sul Lungomare per ammirare lo scenario dello stretto e il parco arboreo con le ormai statuarie magnolie che ornano il chilometro più bello d’Italia.

Al termine della giornata, prima di rientrare a Tropea, è prevista una dolce sosta per gustare il gelato da Cesare, gelateria artigianale dal 1918, un’ eccellenza della tradizione dolciaria reggina.

A tutti i partecipanti saranno distribuiti brochures e depliants della Città Metropolitana di Reggio Calabria gentilmente concessi dall’Amministrazione Metropolitana per pubblicizzare e valorizzare il nostro territorio.