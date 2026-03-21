Reggio Calabria: concerto meditazione “Dove la croce si fa cielo e terra…” alla Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve

Un evento di intensa spiritualità e profonda suggestione artistica prende forma nel Concerto Meditazione dal titolo “Dove la Croce si fa cielo e terra…”, un’esperienza che intreccia musica, parola e riflessione interiore, arricchita da un importante valore solidale.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 19:30, presso la Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo.

L’iniziativa è organizzata dal Coro Polifonico Laudamus, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, a testimonianza di un forte legame tra comunità, fede e cultura.

Il concerto ha finalità benefiche: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Hospice “Via delle Stelle”, presieduta dal Dott. Vincenzo Nociti, che porterà anche i saluti conclusivi della serata.

A dirigere l’incontro saranno Enza e Marina Cuzzola, guide sensibili di un percorso capace di unire dimensione artistica e contemplativa. Al pianoforte, le note di Maria Concetta Ardissone accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro ricco di emozione e raccoglimento.

L’evento sarà aperto dall’introduzione del Parroco Don Giovanni Gattuso, mentre le meditazioni saranno affidate a Monsignor Giorgio Costantino. La sua riflessione guiderà il pubblico in un percorso di contemplazione, mostrando come la musica possa interpretare la sofferenza umana e trasformarla in un’esperienza di fede e consolazione, rendendo ogni nota un ponte tra il cielo e la terra. La presentazione sarà curata dal Prof. Giuseppe Livoti.

PROGRAMMA

⦁ Agnus Dei – V.C. Johnson

⦁ Ave Maria – G. Caccini

⦁ Pie Jesu – V.C. Johnson

⦁ Stabat Mater – G.B. Pergolesi

⦁ Qui est homo, qui non fleret (dallo Stabat Mater) – G.B. Pergolesi

⦁ L’ultima notte – R. Bacchini

⦁ Quando corpus morietur (dallo Stabat Mater) – G.B. Pergolesi

⦁ You Raise Me Up – B. Graham / Rolf Løvland

IL CORO POLIFONICO LAUDAMUS

Fondato nel 1975 presso la Chiesa di S. Sperato per iniziativa di Monsignor Giorgio Costantino, e da lui diretto per quarant’anni, il Coro Polifonico Laudamus rappresenta una realtà di eccellenza nella diffusione della cultura musicale.

Con un repertorio ampio e articolato, che spazia dal sacro al profano, il coro attraversa tutte le epoche storiche, proponendo esecuzioni sia a cappella che con accompagnamento strumentale.

Riconoscimenti

Nel corso della sua lunga attività, il coro ha ottenuto importanti premi nazionali e internazionali, tra cui:

⦁ 1° Premio (1991) e 2° Premio (1987) al Concorso di Polifonia Sacra di Vallecorsa

⦁ Premio “Anassilaos” per la musica (1992)

⦁ Partecipazione al prestigioso Concorso “Guido d’Arezzo” (1988)

Momenti storici e collaborazioni prestigiose

Il Laudamus ha avuto l’onore di esibirsi davanti a importanti autorità religiose e civili:

⦁ Diverse esibizioni per San Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, Basilica Vaticana e Sala Nervi

⦁ Concerto e Santa Messa alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro

⦁ Concerto ufficiale per il Giubileo del 2000 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (Roma)

Tournée e produzioni

L’attività concertistica ha toccato numerosi paesi europei, tra cui Francia, Svizzera, Belgio, Germania e Grecia, dove il coro è stato ospite d’onore al Festival di Tebe. Vanta inoltre registrazioni per la RAI e diverse incisioni discografiche.

Progetti recenti

Dopo la ricostituzione nel 2019, il coro – sotto la cura di Enza e Marina Cuzzola – ha ripreso un’intensa attività artistica:

⦁ Partecipazione a festival nazionali FENIARCO e OCC

⦁ Esecuzione della Sunrise Mass di Ola Gjeilo presso il Teatro Francesco Cilea (2025)

⦁ Presenza nelle principali rassegne A.Gi.Mus e nei concerti-meditazione nelle basiliche storiche reggine

Il Concerto Meditazione si propone come un’occasione unica non solo per fermarsi, ascoltare e ritrovare un dialogo autentico tra cielo e terra, ma anche per compiere un gesto concreto di solidarietà.

Un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di arte, fede e condivisione, contribuendo al contempo a una causa di grande valore umano e sociale.