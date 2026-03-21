Reggio Calabria: concerto meditazione “Dove la croce si fa cielo e terra…” alla Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve

Un evento di intensa spiritualità e profonda suggestione artistica prende forma nel Concerto Meditazione dal titolo “Dove la Croce si fa cielo e terra…”, un’esperienza che intreccia musica, parola e riflessione interiore, arricchita da un importante valore solidale.
L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 19:30, presso la Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo.
L’iniziativa è organizzata dal Coro Polifonico Laudamus, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, a testimonianza di un forte legame tra comunità, fede e cultura.
Il concerto ha finalità benefiche: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Hospice “Via delle Stelle”, presieduta dal Dott. Vincenzo Nociti, che porterà anche i saluti conclusivi della serata.
A dirigere l’incontro saranno Enza e Marina Cuzzola, guide sensibili di un percorso capace di unire dimensione artistica e contemplativa. Al pianoforte, le note di Maria Concetta Ardissone accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro ricco di emozione e raccoglimento.
L’evento sarà aperto dall’introduzione del Parroco Don Giovanni Gattuso, mentre le meditazioni saranno affidate a Monsignor Giorgio Costantino. La sua riflessione guiderà il pubblico in un percorso di contemplazione, mostrando come la musica possa interpretare la sofferenza umana e trasformarla in un’esperienza di fede e consolazione, rendendo ogni nota un ponte tra il cielo e la terra. La presentazione sarà curata dal Prof. Giuseppe Livoti.
PROGRAMMA
⦁ Agnus Dei – V.C. Johnson
⦁ Ave Maria – G. Caccini
⦁ Pie Jesu – V.C. Johnson
⦁ Stabat Mater – G.B. Pergolesi
⦁ Qui est homo, qui non fleret (dallo Stabat Mater) – G.B. Pergolesi
⦁ L’ultima notte – R. Bacchini
⦁ Quando corpus morietur (dallo Stabat Mater) – G.B. Pergolesi
⦁ You Raise Me Up – B. Graham / Rolf Løvland
IL CORO POLIFONICO LAUDAMUS
Fondato nel 1975 presso la Chiesa di S. Sperato per iniziativa di Monsignor Giorgio Costantino, e da lui diretto per quarant’anni, il Coro Polifonico Laudamus rappresenta una realtà di eccellenza nella diffusione della cultura musicale.
Con un repertorio ampio e articolato, che spazia dal sacro al profano, il coro attraversa tutte le epoche storiche, proponendo esecuzioni sia a cappella che con accompagnamento strumentale.
Riconoscimenti
Nel corso della sua lunga attività, il coro ha ottenuto importanti premi nazionali e internazionali, tra cui:
⦁ 1° Premio (1991) e 2° Premio (1987) al Concorso di Polifonia Sacra di Vallecorsa
⦁ Premio “Anassilaos” per la musica (1992)
⦁ Partecipazione al prestigioso Concorso “Guido d’Arezzo” (1988)
Momenti storici e collaborazioni prestigiose
Il Laudamus ha avuto l’onore di esibirsi davanti a importanti autorità religiose e civili:
⦁ Diverse esibizioni per San Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, Basilica Vaticana e Sala Nervi
⦁ Concerto e Santa Messa alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
⦁ Concerto ufficiale per il Giubileo del 2000 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (Roma)
Tournée e produzioni
L’attività concertistica ha toccato numerosi paesi europei, tra cui Francia, Svizzera, Belgio, Germania e Grecia, dove il coro è stato ospite d’onore al Festival di Tebe. Vanta inoltre registrazioni per la RAI e diverse incisioni discografiche.
Progetti recenti
Dopo la ricostituzione nel 2019, il coro – sotto la cura di Enza e Marina Cuzzola – ha ripreso un’intensa attività artistica:
⦁ Partecipazione a festival nazionali FENIARCO e OCC
⦁ Esecuzione della Sunrise Mass di Ola Gjeilo presso il Teatro Francesco Cilea (2025)
⦁ Presenza nelle principali rassegne A.Gi.Mus e nei concerti-meditazione nelle basiliche storiche reggine
Il Concerto Meditazione si propone come un’occasione unica non solo per fermarsi, ascoltare e ritrovare un dialogo autentico tra cielo e terra, ma anche per compiere un gesto concreto di solidarietà.
Un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di arte, fede e condivisione, contribuendo al contempo a una causa di grande valore umano e sociale.