La Leonida Edizioni organizza la conferenza internazionale “Lingua viva, identità e futuro dei bambini ucraini – Un progetto editoriale per vivere l’ucraino nel presente europeo”

Si svolgerà il 30 marzo alle ore 17.00 presso il Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio la conferenza internazionale dal titolo “Lingua viva, identità e futuro dei bambini ucraini – Un progetto editoriale per vivere l’ucraino nel presente europeo” Xenia Book Fair 2026.

La Manifestazione, patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si inserisce nella programmazione di Xenia Book Fair 2026 (www.xeniabookfair.it) è organizzata dalla Leonida Edizioni di concerto con la casa editrice ucraina Bukrek, il Consolato Generale d’Ucraina a Napoli, il Congresso delle Associazioni Ucraine in Italia, l’Associazione culturale SMERECA di Reggio Calabria, l’Associazione culturale La Nuova Verdi, e l’Associazione culturale Anassilaos.

Il progetto propone la pubblicazione e la diffusione per conto della Leonida Edizioni e della Bukrek di una grammatica base della lingua ucraina destinata ai bambini ucraini in età prescolare e della scuola primaria che vivono in Italia a seguito della migrazione forzata causata dalla guerra in Ucraina. L’iniziativa risponde all’esigenza di preservare l’identità linguistica e culturale dei minori ucraini, contrastando i processi di assimilazione linguistica e di progressivo allontanamento dalla lingua madre e di diffusione, rafforzando il ruolo dell’incontro tra identità culturali diverse come stimolo e mezzo per la diffusione della cooperazione tra popoli.