Reggio Calabria, presentato il IV Trofeo Anassilao: assegnati i quattro premi

Si è svolta giovedì 20 novembre la conferenza stampa di presentazione del Trofeo Anassilao 2025, l’appuntamento multidisciplinare organizzato da Italica Sport e ospitato al Parco Caserta Sport Village. L’evento anche quest’anno richiamerà a Reggio Calabria società e atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Alla conferenza stampa hanno presenziato il consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, il delegato del Coni Calabria Antonio Eraclini ed il presidente del Cip Calabria Antonello Scagliola.

“Siamo felici – ha dichiarato il presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni – di aver raggiunto la quarta edizione di questo evento. Abbiamo profuso il massimo sforzo affinché anche quest’anno la manifestazione ripeta il successo organizzativo e di adesioni delle passate edizioni. Il Trofeo Anassilao è ormai una realtà consolidata per il nostro territorio e la nostra società è felice di lavorare per il bene della città attraverso manifestazioni con un impatto tangibile. Lo facciamo ogni giorno con la gestione di impianti come il Parco Caserta Sport Village, dove attraverso lo sport offriamo un punto di riferimento per migliaia di giovani ed adulti. A livello agonistico e non.”

6,7 e 21 dicembre saranno le giornate di gara, interamente ospitate all’interno della struttura. Nuoto, nuoto paralimpico, pattinaggio artistico e pallanuoto le discipline coinvolte per un evento che porterà oltre 1000 atleti a confrontarsi a Reggio Calabria.

6 e 7 dicembre andranno in scena le gare di nuoto, con il Trofeo Anassilao vinto dalla società che avrà il migliore risultato di squadra. Lo scorso anno trionfò la Blue Team Nuoto. Sempre il 7 dicembre sarà il giorno del pattinaggio artistico, con il Trofeo Anassilao che sarà vinto dalla società con un meccanismo a punti determinato dalle prestazioni dei loro atleti (categoria Giovani Promesse e Primi Passi). Nella scorsa edizione la Coppa è andata all’Asd Bellini Roller Team Catania.

L’Italica Sport Reggio Calabria, invece, proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno nel torneo di pallanuoto in programma il 21 dicembre. Quest’anno in vasca andranno i giocatori della categoria Esordienti. In quella data l’evento sarà chiuso dal Galà di Nuoto artistico in cui saranno protagoniste sempre le ragazzze dell’Italica Sport.

La conferenza ha rappresentato anche il momento dedicato alla cerimonia di conferimento dei Premi Anassilao 2025, riconoscimenti assegnati da Italica Sport a personalità e realtà che si sono distinte per impegno, professionalità e contributo alla crescita del territorio nei settori dell’impresa, della cultura, dello sport e del sociale.

Nel centenario della sua fondazione, Confindustria Reggio Calabria ha ricevuto il Premio Anassilao Impresa per il ruolo svolto nello sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. In cento anni di attività l’associazione ha accompagnato generazioni di aziende nei processi di innovazione, modernizzazione e crescita competitiva. Ha ritirato il premio il dott. Paolo Chirico, componente del direttivo e presidente della sezione Agroalimentare di Confindustria Reggio Calabria e Unindustria Calabria.

Il Premio Anassilao Cultura è stato assegnato al Professor Riccardo Partinico per l’attività di ricerca e divulgazione dedicata allo studio dell’anatomia archeo-statuaria e all’interpretazione scientifica dei Bronzi di Riace.

Il Premio Anassilao Sport è stato conferito a Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela e figura storica del Circolo Velico Reggio Calabria, per il contributo determinante allo sviluppo delle discipline veliche in Calabria e alla crescita di intere generazioni di giovani atleti, l’organizzazione di eventi sportivi e per l’attività istituzionale nell’Osservatorio Regionale per lo Sport. Il premio è stato ritirato dal dottor Carlo Colella.

Il Premio Anassilao Sociale è stato assegnato all’Associazioùne Eracle, da anni impegnata al fianco dei bambini nati prematuri e delle loro famiglie. L’associazione opera attraverso attività di sensibilizzazione, sostegno pratico e collaborazioni con professionisti e reparti ospedalieri, contribuendo alla creazione di una rete di accoglienza e cura preziosa per la comunità. Il premio è stato ritirato dal Presidente, Arturo Callegari.