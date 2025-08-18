Cartoon Show Party: a Cinquefrondi l’unica tappa in Calabria

Questa sera, alle ore 22:00 in Piazza della Repubblica, andrà in scena il Cartoon Show Party, un appuntamento unico che porterà in città musica, spettacolo ed emozioni per tutte le età.

Il format propone le più celebri sigle dei cartoni animati reinterpretate in chiave dance, offrendo al pubblico un’esperienza originale e coinvolgente. Sul palco si alterneranno dj e vocalist, accompagnati da proiezioni, effetti speciali, ballerine, mascotte e la distribuzione di gadget esclusivi.

Il Cartoon Show Party rappresenta un evento innovativo nel panorama dell’intrattenimento, capace di unire il linguaggio universale della musica al mondo dei ricordi e dell’immaginazione.

La tappa di questa sera è l’unica prevista in Calabria, un’occasione speciale che rende l’evento ancora più atteso e significativo per il territorio.

Appuntamento quindi in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 22:00, per vivere insieme una serata di spettacolo e divertimento.