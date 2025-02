Dibattito con i volontari del Servizio Civile Universale a Cittanova: al centro le riflessioni dei giovani sulle problematiche del nostro tempo

Mercoledì 5 febbraio si è svolto presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova un dibattito con i volontari del Servizio Civile Universale, evento organizzato dal Comune di Cittanova in collaborazione con l’associazione “La Città dei Mestieri e delle Professioni” e il Progetto SAI. L’incontro, ideato e coordinato dalla Prof.ssa Benedetta Pugliese, in qualità di formatrice del Servizio Civile Universale, ha messo in evidenza le riflessioni dei giovani sulle diverse tematiche che contraddistinguono i tempi attuali: il benessere di vita, il lavoro, la vita nel Regno Unito, la legalizzazione delle droghe, i diritti delle persone omosessuali, la cultura e la classicità greca, l’immigrazione – tematica approfondita con la preziosa testimonianza della Dott.ssa Fiorenza Orlando, coordinatrice del Progetto SAI, attivo presso il Centro Accoglienza di Cittanova – e la figura della donna. Ciascuno di questi argomenti, introdotti dalle letture profonde della Prof.ssa Marzia Matalone, è stato analizzato e discusso dai volontari dei comuni di Cittanova, Taurianova, Terranova e Molochio, utilizzando alcune nazioni come punto di riferimento (Germania, Italia, Inghilterra, USA, Grecia, Tunisia, Iran e America Latina).

Il dibattito è stato introdotto dai saluti di: Prof. Lorenzo Marazzita, progettista e Presidente dell’associazione “La Città dei Mestieri e delle Professioni”, il quale nel suo intervento si è focalizzato sui valori e sui temi toccati nel percorso di formazione generale, consonanti con i principi della Costituzione italiana, con lo scopo di formare i giovani alla cittadinanza attiva; Prof. Francesco Rao, Presidente del Consiglio Comunale di Cittanova, che a sua volta si è soffermato sul ruolo dei giovani nella realtà sociale, culturale e politica di oggi; Dott. Angelo Gallo, Dirigente responsabile del Servizio Civile Universale del Comune di Cittanova, ente capofila dell’aggregato costituito da alcuni comuni della Piana di Gioia Tauro e del versante aspromontano.

All’evento hanno aderito con grande partecipazione anche i rappresentanti dell’ente capofila di Cinquefrondi, dei rispettivi enti di accoglienza (Rosarno, Melicucco, Feroleto della Chiesa, Anoia, Maropati, San Giorgio Morgeto e l’Università di Polistena) e dei restanti enti di accoglienza del Comune di Cittanova (Rizziconi, San Ferdinando, Gioia Tauro, Nicotera, Delianuova e Scido).