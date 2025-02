A Taurianova Capitale del Libro il filosofo Umberto Galimberti presenta la sua “Etica del viandante”

Taurianova Capitale Italiana del Libro si prepara ad accogliere il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, che martedì 11 febbraio alle ore 21:00 presso la Chiesa degli Artisti in Santa Lucia – presenterà il suo ultimo saggio “L’etica del viandante” (Feltrinelli, 2023).

L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi del programma della città Capitale del Libro 2024, che continua a confermarsi come un punto di riferimento per la riflessione culturale e letteraria. La presenza di Galimberti, autore di numerosi saggi di grande rilevanza, offrirà un’occasione unica per approfondire il tema della crisi dell’etica nella società contemporanea e il ruolo dell’individuo in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.

Ne “L’etica del viandante”, Galimberti sottolinea come il progresso tecnologico abbia svuotato di senso i tradizionali orizzonti di riferimento dell’agire umano. Se la civiltà occidentale si è storicamente fondata su un equilibrio tra la razionalità greca e la tradizione giudaico-cristiana, oggi la tecnica ha assunto il ruolo di principio regolatore, privo di finalità ultime. In questo scenario, il filosofo propone la figura del viandante come modello etico: un individuo che avanza senza una meta predeterminata, consapevole dell’assenza di scopi assoluti, ma che continua a camminare per non perdere la capacità di osservare il mondo.

L’incontro con Umberto Galimberti si inserisce all’interno del ricco cartellone di Taurianova Capitale del Libro, volto a promuovere e animare il dibattito culturale attraverso la diffusione della lettura come strumento di crescita collettiva.

Il programma di febbraio

Anche per il mese di febbraio, infatti, numerose sono le iniziative in programma. Dopo lo speciale concerto tributo a Lucio Battisti, con la voce di Domenico Barreca e curato da Fulvio D’Ascola, che ha aperto la programmazione del mese di febbraio, giovedì 6 Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, dialogheranno sul tema “La Calabria al centro del Mediterraneo Antico. Storie di scoperte e prospettive future”, evento parte del Festival delle Culture Mediterranee a cura di Maria Teresa Marzano. Alle 18:30 nella biblioteca A. Renda.

Sabato 8 febbraio – alle ore 10.00 alla Chiesa del Rosario – il Generale di Corpo D’armata dell’Arma dei Carabinieri, insignito della Croce d’oro al merito Carmelo Burgio, presenta “Nassiryah. Dall’attentato alla ricerca della verità” (Vallecchi Firenze, 2023), per la rassegna “Diritto e Legalità. Le voci della giustizia”. A moderare l’evento, a cura dell’associazione Parallelo 38, il giornalista Enzo Arceri.

Il 10 febbraio TCIL si unirà alle commemorazioni per la Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe, con un incontro dedicato agli studenti e la presentazione del libro “Il coraggio dei tre No” di Nicola Marazzita, a cura dell’associazione ANEI, alle 09:30 nella Chiesa degli Artisti.

Tra gli altri appuntamenti in programma, si segnala il 16 febbraio la presentazione di “Portami al mare” (Officine Editoriali da Cleto, 2024) del giornalista Domenico Latino, un viaggio per la Calabria con il Garante della Salute della Regione Anna Maria Stanganelli, tra diritti negati e speranze ritrovate.

Dal 17 al 19 febbraio spazio invece agli appuntamenti dedicati alla promozione della lettura tra i più piccoli, con il Festival “Due mari e tante mila storie” curato da Coccole Books che si svolgerà presso i locali dell’IC “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli”.

Domenica 23 febbraio – alle 18:00 nella Chiesa del Rosario – si terrà invece il convegno dal titolo “Le parole e la Persona. La letteratura nella formazione a partire da una lettera del Papa”, a cura dell’associazione Risorse.

Il 26 febbraio, alle 18:30 nella biblioteca comunale “Renda”, Pierfranco Bruni, presidente della Commissione per la Capitale del Libro 2024, presenterà la raccolta di poesie “Ricordi di passi di segni sulla sabbia sulle onde… Fili di luna di stelle di vento… Ritagli di tempo…” (Pellegrini Editore, 2024).

A chiudere la programmazione di febbraio, venerdì 28, sarà Giacomo Francesco Saccomanno, che presenterà “La Questione Meridionale: è la volta buona?”, in dialogo con Mariangela Preta, alle 18:30 nella biblioteca “A. Renda”.

Il programma completo su www.taurianovacapitaledellibro.it