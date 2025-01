“All’ombra della storia. La mia vita tra politica ed affetti”: a Reggio Calabria il libro di Stefania Craxi

«Un volume che nasce da un moto dell’animo. Racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario, e, vagando tra i ricordi, narra le vicende della nostra famiglia, una famiglia allargata a una piccola, grande comunità politica e di amici che per anni ha condiviso tutto.»

Parole di Stefania Craxi, oggi Senatrice di Forza Italia, figlia del grande Bettino Craxi, che per la prima volta – in occasione del 25° anniversario della morte – decide di racchiudere una storia politica di cui va fieramente orgogliosa, quella di suo padre, in un volume ricco di aneddoti, testimonianze e riflessioni.

La Senatrice Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato italiano, sarà a Reggio Calabria domani, GIOVEDÌ 23 GENNAIO, proprio per presentare il suo libro “All’ombra della storia. La mia vita tra politica ed affetti”, pubblicato da pochi mesi dalla casa editrice Piemme.

Lo farà affiancata dal collega di partito Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale della Calabria. Dialogheranno con l’autrice i giornalisti Filippo Diano e Piero Gaeta.

La presentazione si terrà alle ore 16:30 presso la Sede del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria, in via Quartiere militare 20 – Reggio Calabria.