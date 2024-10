Salpata a Reggio “Bergarè 2024”: fino al 6 ottobre tutto sul bergamotto di Calabria

Con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, nel magnifico scenario dato dal Castello Aragonese di Reggio Calabria, è salpata questo pomeriggio la terza edizione di Bergarè, un vero e proprio festival dedicato al bergamotto organizzato dalla Camera di Commercio reggina per promuovere e valorizzare non solo un frutto, ma una eccellenza tutta calabrese. La Regione Calabria rappresenta infatti il 90% della produzione mondiale.

”Con questo evento vogliamo raccontare un prodotto che per l’80% del raccolto diventa essenza, ma che ha potenzialità per diventare attrattore turistico per tutto il territorio calabrese” ha detto il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, ringraziando tutti gli enti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento. ”Un’occasione che ci aiuta a destagionalizzare il turismo” ha proseguito il Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà che ha evidenziato come i turisti oggi cerchino emozioni ed esperienza del territorio. ”E’ un frutto che amo e che unisce cultura a bellezza” ha concluso il Prefetto Clara Vaccaro, prima del taglio del nastro (foto).

Negli spazi dove – da oggi fino al 6 ottobre – si svolge il ”Villaggio di Bergarè” sono iniziati gli eventi con una suggestiva partecipazione dei Trampolieri itineranti e della compagnia Giocolereggio che ha animato la piazza del castello con uno spettacolo originale di tango e giocoleria infuocata, magia e acrobatica aerea .

All’interno del Castello Aragonese è invece stata inaugurata l’interessante mostra documentale dedicata al Bergamotto interpretato nell’arte e narrato dalla storia: dai primi strumenti di produzione e distillazione ai primi saggi scientifici sulle sue virtù. L’esposizione curata da Ada Arillotta della Stazione Sperimentale per le industrie delle Essenze e i derivati degli Agrumi, SSEA, ha un suggestivo allestimento che è stato curato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti.

Nella giornata inaugurale anche il via alla mostra mercato a cui partecipano 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri.

La novità di quest’anno è rappresentata da “Bergarè street food” a cui partecipano 15 imprese del territorio. In molti hanno approfittato per assaggiare piatti e bevande a base di bergamotto.

Affollata anche “Bergarè in tavola” (evento su prenotazione) con le degustazioni e le preparazioni culinarie a base di bergamotto di 4 chef di ristoranti reggini: Antonio Battaglia (Chiringuito Altafiumara Resort), Filippo Cogliandro (L’A Gourmet L’Accademia), Daniele Lopez (Palma d’oro), Daniele Strangio (Dast Restaurant), il tutto accompagnato dalla degustazione dei vini reggini a cura di Consorzio Terre di Reggio Calabria e Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi.

Infine a sera è iniziato il primo dei tre talk ”Racconti di bergamotto” condotto dal giornalista Marco Giovenco, direttore di ”Itinerari e Luoghi”. In questo primo appuntamento sono intervenuti tre esperti e i media.

Anzitutto Pasquale Amato, storico, che ha parlato del brand del bergamotto tra storia ed attualità; Filippo Arillotta docente e scrittore che del bergamotto ha scritto la storia e Vittorio Caminiti, Presidente del Museo del Bergamotto, convinto sostenitore del bergamotto come traino turistico.

Il conduttore ha quindi interpellato i media coinvolti dalla Camera di Commercio in un press-tour alla scoperta del Bergamotto e del territorio. Tutti i giornalisti (Stefania Russo, Emilio Dati, Claudia Cabrini e Valentina Avogadro ed i travel influencer Simone Colombo, Sara Milletti, Fabio Petrucci) hanno concordato sulle potenzialità altamente turistiche dei territori vocati alla produzione del bergamotto.

Da notare che in questi giorni sono giunti a Reggio Calabria anche un gruppo di buyers internazionali del settore agroalimentare interessati ai prodotti del territorio calabrese. Si tratta di un importatore e distributore di prodotti italiani di qualità (STORIA E SAPORI: www.storiaesapori.com); un distributore in Francia di prodotti italiani di qualità (CEROMI: www.ceromi.com) e una épicerie di ristorazione rapida a Tolosa (CASA D’ITALIA https://casaditalia.fr/), tutti selezionati dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia.

La serata si è conclusa con uno spettacolo di Dj Set a cura di con Antonio Venanzi & Filippo Lopresti.

Ufficio Stampa Bergarè

3.10.2024

immagini: a cura di Viralpassport, scaricabili del link we transfer indicato in mail

BERGARE’ CONTINUA!

il programma di domani, venerdì 4 ottobre 2024

ore 10:00-13:00 e 16:00-22:00 “Bergamotto in Mostra”

allestimento a cura della SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti

ore 10:00-13:00 e 16:00-24:00 “Il Villaggio di Bergarè”

mostra mercato con 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri

ore 14:30-17:00 Hackathon “Berga-THON”

concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi (presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria). Il progetto vincitore sarà annunciato nel corso del talk “Racconti di Bergamotto: la parola agli innovatori”.

ore 16:30-17:20 Spettacolo di circo e teatro di strada con la compagnia Circo Ramingo.

17:30-18:20 Spettacolo di intrattenimento e giocoleria con i cani con il duo “Unnico e Yaya”

ore 18:00-24:00 “Bergarè street food”

le proposte di street food al bergamotto di 15 imprese reggine, a cura delle Associazioni CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti

ore 18:00-22:00 “Bergarè in tavola”

degustazioni di preparazioni culinarie a base di bergamotto di 4 chef di ristoranti reggini: Rocco Bonanno e Martino Latella (Osteria Zero), Felice Cuzzola (Drogheria Culinaria), Annunziato Foti (Seven Bistrot), Marco Maltese (Piro Bistrot). Corner per la degustazione dei vini reggini a cura di Consorzio Terre di Reggio Calabria e Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi. Accesso su prenotazione.

ore 18:30 – 19:00 Spettacolo di “sand art” per bambini

ore 19:00-20:00 “Bergarè – il Talk”

Racconti di bergamotto: la parola agli innovatori. Conduce Marco Giovenco, giornalista e direttore di Itinerari e Luoghi. Intervengono: Giovanni Giordano – Presidente di Reggio Calabria Welcome Club di prodotto ed i rappresentanti delle 6 squadre concorrenti di Berga-THON. Nel corso del talk sarà annunciato il progetto vincitore.

ore 20:30-24:00 “Sandro portami al Bergarè” dj set Federica +Lag &friends