“Neo-Pedia”, a Santa Trada il convegno sugli aggiornamenti della neonatologia e pediatria

Prima edizione di “Neo-Pedia”, convegno sugli aggiornamenti della neonatologia e pediatria che sarà ospitato, venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, all’hotel Altafiumara di Santa Trada, a Villa San Giovanni.

La dott.ssa Mariarosa Calafiore, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena (RC), nonché Presidente del congresso, presenta così le due giornate: “Si tratta di un convegno di pediatria e neonatologia rivolto a tutti coloro che, nella Sanità, agiscono nell’interesse del bambino. Dal pediatra di famiglia ai pediatri ospedalieri, fino alla Pediatria universitaria. Un convegno che gode del patrocinio di numerose società scientifiche perché di interesse nazionale. Tengo a sottolineare l’ampio respiro di questo evento rivolto a chiunque abbia a che fare con la salute dei bambini; penso agli psicologi, gli infermieri, i nutrizionisti, etc.”.

Saranno due giornate di lavori tra i migliori professionisti calabresi, delle Università di Catanzaro e di Messina, tra cui la dott.ssa Stefania Zampogna, Presidente nazionale SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), della prof.ssa M. Wasniewska Presidente nazionale SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), del dott. D. Minasi, Presidente nazionale CONAPP (Coordinamento Nazionale dei Primari di Pediatria), del prof. M. Agosti, massimo esperto della neonotalogia italiana e di tanti illustri colleghi professionisti del mondo pediatrico.

Convegno che godrà di un contributo internazionale, grazie alla partecipazione della dott.ssa Louise Hartley, Neurologa Pediatrica del “Royal London Hospital”.

Il focus della giornata di venerdì 6 – prosegue la dott.ssa Calafiore – è l’emergenza (approccio al bambino con convulsioni, stabilizzazione del lattante critico, etc…) e un approfondimento dei casi clinici (la stabilizzazione delle cardiopatie congenite, il bambino che ha spesso la febbre e il bambino che zoppica, etc…).

La giornata di sabato 7 settembre offre molti temi e altrettanti spunti. “Il primo focus – osserva la dott.ssa Calafiore – è sull’endocrinologia. In questa sessione i colleghi parleranno della pubertà precoce e delle strategie di intervento della gestione e trattamento dell’ipotiroidismo congenito e delle linee guida della chetoacidosi diabetica. Seguirà una sessione intitolata “Neonotalogia” concentrata su questioni connesse alla nascita (il primo incontro tra madre e figlio in sala parto, i difetti di crescita endouterino, etc…).

Va inoltre segnalata, una sessione poster in cui verranno presentati lavori internazionali con la premiazione di quello migliore.

Un convegno che prevede momenti di approfondimento, di discussione e di confronto. Il tutto finalizzato ad una ulteriore crescita scientifica e culturale dei partecipanti con l’opportunità di poter chiarire al meglio aspetti della Pediatria generale e specialistica e le ultime novità del settore – conclude la dott.ssa Calafiore. Momento anche di incontro per consolidare ancor di più rapporti di collaborazione tra i vari specialisti e tutto questo con il fine di migliorare sempre di più le conoscenze da mettere al servizio per la diagnosi e le cura delle patologie che colpiscono i piccoli pazienti in questa epoca della loro vita”.

L’iscrizione è gratuita e l’evento è accreditato per diverse figure professionali.

È possibile effettuare la registrazione cliccando www.ecomeeting.it