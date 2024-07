Locri: il 3 agosto la presentazione del libro “Il Grifone” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso

Il 3 agosto nella Corte del Palazzo di Città di Locri, il Procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Nicola Gratteri, e il prof. Antonio Nicaso, presenteranno il loro nuovo libro “Il Grifone” edito da Mondadori.

Ad intervistare Nicola Gratteri e in collegamento dal Canada Antonio Nicaso, la giornalista Rai Enrica Agostini e il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate. Presente il Sindaco della Città di Locri, che patrocina l’evento, Giuseppe Fontana: «Sfogliare le pagine di legalità del libro realizzato dal dott. Nicola Gratteri e dal prof. Antonio Nicaso, qui nella Corte del Palazzo Municipale di Locri, sarà un privilegio che come Amministrazione e come Città ci rende profondamente orgogliosi. In un mondo che va sempre più di fretta, fermarsi a riflettere diventa fondamentale per comprendere quel cambiamento che a volte ci circonda, come nel caso del dark web, ma del quale difficilmente riusciamo ad accorgerci. E diventa, soprattutto, essenziale essere una Comunità sociale capace di offrire alle nuove generazioni esempi da seguire e modelli di vita autentici cui ispirarsi».

Durante l’evento, Gratteri discuterà dei temi affrontati nel libro, mettendo in luce come la ‘ndrangheta, che prende le sembianze di un mitologico grifone, unisce tradizioni antiche a strategie moderne nel mondo criminale digitale. Nel libro si evidenzia come in un’era di connettività globale, le mafie si adattano alle nuove sfide, abbracciando tecnologie sofisticate e professionisti dell’informatica. Un’occasione per esplorare come la ‘ndrangheta agisce su scala globale, spaziando dal traffico di droga al riciclaggio di denaro nel web oscuro. Un’occasione per comprendere la metamorfosi della criminalità organizzata nel contesto digitale.