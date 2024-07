“Da Franco Battiato a Curt Sachs; la danza nel Cosmo, come filosofia di vita e linguaggio di comunicazione dell’anima. Il Tango”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

“Da Franco Battiato a Curt Sachs; la danza nel Cosmo, come filosofia di vita e linguaggio di comunicazione dell’anima. Il Tango”, è il titolo dell’incontro promosso dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria che si svolgerà mercoledì 31 luglio 2024, alle ore 17:30 nella Sala conferenze del MArRC. Intervengono: Fabrizio Sudano, direttore del Museo e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Modera la manifestazione Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Con il supporto di video proiezione relaziona Sabrina Versaci, già ballerina professionista e giudice di gara di danze standard e latino americane. “La danza è la madre delle arti”, così la descrive Curt Sachs: “eruzione di forze represse, estasi del corpo che fa l’uomo partecipe dell’aldilà, del mondo dello spirito e di Dio”. Nata come “istinto primordiale” e a lungo considerata “magica”, la danza si perfezionò a partire dalla preistoria, assumendo presto una grande importanza nei rituali religiosi. Nell’antica Grecia divenne inoltre protagonista delle rappresentazioni teatrali (a ballare erano i membri del coro) e si diffuse poi nel mondo romano. Nei tempi moderni la danza si è adattata a ritmi sempre più frenetici e anche il cinema con i film sui diversi generi di danza ha contribuito a fare aumentare il numero degli appassionati a quest’arte. In tutto il mondo i ballerini classici continuano a riempire i teatri, tra le stelle mondiali oggi spicca il nome di Roberto Bolle. Negli ultimi anni sono state riscoperte anche danze “tradizionali” come la tarantella. In attesa di nuove evoluzioni, la certezza è una: la danza fa ormai parte delle nostre vite.