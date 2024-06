Primo incontro del Festival della Complessità 2024 XIV Edizione “La complessità in pratica: vivere, decidere, agire”

Organizzato da: Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS e da Paola Radici Colace, presidente onorario e direttore scientifico del CIS, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Lunedì 10 giugno 2024 alle Ore 17:00, nella Sala G. Trisolini del Palazzo Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria si svolgerà il primo incontro del Festival della Complessità 2024, XIV Edizione La complessità in pratica: vivere, decidere, agire. Dopo i saluti di Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, presiede e modera Daniele Cananzi, Professore di Filosofia del diritto e Teoria dell’interpretazione, Direttore del DiGiES, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria. Dopo la trasmissione del Trailer ufficiale del Festival, intervengono: Glauco Morabito, docente di Storia e Filosofia al Liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria su “La teoria della complessità come metafisica”; Giuseppe Verdirame, avvocato, Direttore scientifico dell’“Istituto Europeo di Studi Politici” di Reggio Calabria sulla “Complessità e politica estera”; Giuseppe D’Agostino, dottore in Filosofia, giornalista su “La Complessità all’interno dei social”.