Reggio: al via oggi “La Primavera della Bellezza”

Prende il via oggi, nell’ambito dell’ ampio Format coinvolgente tutte le Arti “La Primavera della Bellezza”, realizzato da A.I.Par C. col coordinamento del suo Presidente, dott. Salvatore Timpano, in partnerariato col Comune di Reggio Calabria, una Due Giorni dedicata alla Poesia. Un libro in due tomi strettamente connessi da ” gustarsi” al Castello Aragonese.

” 10 personaggi in cerca di autori ” è il Reading poetico ” sui generis” che andrà in scena oggi alle ore 17:00 presso il Castello Aragonese, ideato e diretto dalla poetessa e scrittrice Marina Neri, con la partecipazione di:

Arturo Cafarelli , Nancy Calabrò , Pina Calabrò, Raffaela Condello,Antonino Cotroneo, Mimma Creaco, Salvatore Cucinotta, Pina de Felice, Ielo Maria , Giuseppe Intravaia , Caterina Manti, Salvatore Marrari, Francesca Neri,

Mimmo Nobile, Vittoria Onesto, Giuseppe Pizzimenti, Carmen Schembri Volpe, Giuseppe Sergi, Carmen Sottilotta, Giovanni Suraci, Mario Taverriti e i Ragazzi del Vento Nuovo.

Sabato 20 aprile alle ore 17:00 il testimone passerà al momento più atteso del Premio di Poesia intitolato al poeta, giornalista e scrittore reggino ” Francesco Chirico” con la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori. Fortemente voluto dal figlio, l’artista internazionale Maestro Natino Chirico e dal Presidente Nazionale di A.I.Par C., Salvatore Timpano, che ne presiede la cerimonia assieme al Professor Beniamino Quintieri, il Premio è divenuto occasione di incontro e relazione fra i tantissimi partecipanti provenienti da ogni regione d’ Italia. Nella stupenda location del Castello Aragonese la Giuria di qualità composta dal Giornalista, vaticanista e caporedattore di Rai 2, Dott. Enzo Romeo, Presidente, dal Dott Salvatore Timpano, Presidente Nazionale di Aiparc, dallo scrittore e poeta Daniele Zangari esperto A.I. Par.C. di Poesia, dai poeti Raffaela Condello, Pina De Felice, Daniela Scuncia, Giovanni Suraci, dalla critica letteraria Francesca Neri, dalla pittrice Carmen Schembri Volpe, dall’avv. Caterina Manti, dall’Artista Natino Chirico, col coordinamento dell’ avv. Marina Neri, assegnerà i premi ai finalisti: Anna Rosa Nucera, Vincenzo Mascolo, Paolo Landrelli, Pat Porpiglia, Cristofaro Zuccala’. Le poesie vincitrici saranno affidate all’ estro artistico della declamazione dell’attrice Teresa Timpano.

Un pomeriggio che sarà scandito da momenti musicali affidati al Maestro cantautore Mario Taverriti e da intermezzi artistici a cura del Maestro Natino Chirico che ha realizzato i preziosi premi attribuiti ai vincitori. L’ingresso per i due eventi è libero e gratuito.