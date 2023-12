Tutto pronto per la V° edizione del Presepe Vivente di Barritteri

Si svolgerà domani 27 Dicembre 2023 a partire dalle ore 16:00 nella Frazione di Barritteri di Seminara la V° edizione del Presepe Vivente.

La tradizionale rappresentazione della natività era stata interrotta a causa del covid, ma quest’anno per volontà del gruppo storico che l’ha sempre organizzata, la Parrocchia Maria SS. Addolorata e con la collaborazione del comitato Feste Barritteri e dell’amministrazione comunale sarà svolta nuovamente con ancora più entusiasmo.

Per le vie della piccola frazione difatti si lavora incessantemente da più di un mese per rendere tutto perfetto e curato in ogni dettaglio.

Per l’occasione è stata recuperata un area della frazione molto caratteristica situata in pieno centro storico dove è stata posizionata la capanna della natività, inoltre sono state riprodotte più di 30 postazioni raffiguranti i mestieri del tempo e saranno presenti circa 80 persone che reciteranno le varie figure dell’epoca.

Il presepe vivente sarà anche un momento gastronomico in quanto grazie all’aiuto delle attività commerciali del posto nelle varie postazioni sarà possibile degustare tanti cibi fatti al momento come la ricotta, le castagne, le zeppole, le frittole, il vino.

Non resta che essere presenti domani 27 dicembre 2023 a partire dalle 16:00 a Barritteri di Seminara per godere di quella che si preannuncia essere una serata all’insegna della magia del Natale.