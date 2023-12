La natività nella pittura fiamminga XV e XVI secoli, domani l’incontro del CIS a Reggio Calabria

Nell’ambito del ciclo “I grandi protagonisti dell’arte: architettura, pittura e scultura, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 17:00 nella sala conferenze del MArRC, lo stesso Museo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuovono il quarto incontro “La natività nella pittura fiamminga XV e XVI secoli”. Aprono l’incontro gli interventi di Filippo Demma, direttore del MArRC e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il contributo di slides, relaziona Francesca Paolino, già prof. associato di Storia dell’Architettura Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Il Rinascimento non è stato solo un fenomeno italiano, questo movimento artistico si è diffuso anche nei territori delle Fiandre, oggi regione al Nord del Belgio. Un esempio notevole di pittura fiamminga della natività del XV secolo è l’opera “La natività di Giovanni di Eyck”, dipinta nel 1420 da Jan van Eyck. Questo dipinto è noto per i suoi dettagli realistici, infatti la natività nella pittura fiamminga dei secoli XV e XVI è caratterizzata da un’attenzione particolare per i dettagli, una ricerca della verosimiglianza e una cura per la rappresentazione dei personaggi sacri. Gli artisti fiamminghi lavoravano con una grande precisione, cercando di rendere ogni dettaglio, sia nella figura umana che nella natura circostante. Nel XVI secolo, la pittura fiamminga della natività mostra uno sviluppo stilistico e concettuale. Gli artisti iniziarono a sperimentare con nuovi modi di rappresentare la natività, utilizzando luci e ombre per creare effetti drammatici e emotivi. Un esempio significativo di pittura della natività fiamminga del XVI secolo è “La natività” di Pieter Bruegel il Vecchio, dipinta nel 1564. Questo dipinto è caratterizzato da una vivace composizione e da una grande attenzione per i dettagli naturalistici. Per il suo stile realistico, dettagliato e coinvolgente, agli artisti delle Fiandre, locali o stranieri che fossero, non mancarono mai incarichi e committenze.