Reggio Calabria, il Circolo culturale l’Agorà racconta le vicende di “Piazza De Nava”: a partire dal 19 dicembre, il talk disponibile sulle piattaforme social

Il sodalizio culturale reggino ha già organizzato una serie di incontri su tali tematiche inerenti al luogo che rappresenta la rinascita di Reggio Calabria a seguito del terremoto del 28 dicembre 1908. In tale location risultavano ben visibili tre stili architettonici: quello umbertino eclettico della seconda metà dell’ottocento, quello liberty, quello razionalista italiano del ventennio del secolo scorso, alcuni dei quali forzatamente assenti i visti “i lavori” cui il sito è stato interessato. Nel corso della conversazione saranno esposte le varie tappe del processo, conclusosi con il pronunciamento del tribunale, che però ha respinto l’istanza di cittadini e associazioni solo per mancanza di competenza in materia, che è del giudice amministrativo, come stabilito da giudice ordinario. A presentarlo erano state diverse Associazioni e Fondazioni, oltre a privati cittadini, assistiti dagli avvocati Angiolino Palermo, Antonino De Pace e Alessandro Elia. Il ricorso giudiziario presentato ex articolo 700 cpc chiedeva l’interruzione dei lavori e la rimodulazione del cantiere per la “restitutio in integrum” di piazza De Nava. I ricorrenti sono espressione di gruppi di cittadini ed esponenti dei movimenti ambientalisti e della comunità scientifica e stanno portando avanti un’azione innovativa e avventurosa, scegliendo un intervento civilistico a tutela dei diritti soggettivi della cittadinanza con il presupposto di un progetto che li lede perché, pur riguardando un bene culturale che appartiene a Reggio, non ha coinvolto i cittadini, anzi non ha rispettato una chiara volontà più volte manifestata di preservare l’identità di piazza De Nava. Le piazze di Reggio Calabria rappresentano accenti storici, architettonici e turistici, che costituiscono una grande parte dell’atmosfera millenaria della “Città della Fata Morgana”. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso del prossimo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Piazza De Nava: una lunga e sconcertante storia 8.zero” . Parteciperà, in qualità di relatore, alla nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, l’avvocato Antonino De Pace del Foro di Reggio Calabria. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 19 dicembre.