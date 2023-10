L’I.I.S. Francesco Severi di Gioia Tauro ricorda il 31 ottobre il giudice Antonino Scopelliti

MARTEDI 31 OTTOBRE 2023, alle ore 10:00, presso l’Auditorium “Nicholas Green” dell’ I.I.S. Francesco Severi di Gioia Tauro, riprenderanno i ciclo di incontri seminariali dedicato a “Cittadinanza e Costituzione” con il ricordo del Magistrato Antonino Scopelliti in collaborazione con la Fondazione Antonino Scopelliti, Magistrato la cui morte dopo 31 anni, è una vicenda non del tutto chiarita.

Tale ciclo di incontri è stato ideato dal Prof. Giancarlo Costabile, titolare dell’insegnamento di Pedagogia dell’antimafia dell’Università della Calabria, in collaborazione con il Prof Carmine Pisano, docente dell’IIS Severi, e fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Prof. Fortunato Praticò e con la partecipazione attiva dei Dipartimenti di educazione Civica e del Dipartimento di Lettere.

Iniziato nel febbraio scorso, il ciclo di seminari ha coinvolto gli studenti dell’IIS Severi in una serie di esperienze di testimonianza e di costruzione di massa critica sulla realtà della ‘Ndrangheta, del suo radicamento in Calabria e delle sue ramificazioni nel resto d’Italia e all’estero. Tra le personalità autorevoli che parteciperanno all’incontro anche Don Pino Demasi, referente Libera per la Piana di Gioia Tauro, Dr.ssa. Rossana Scopelliti presidente della Fondazione Scopelliti, e di Giancarlo Costabile che daranno un contributo da un punto di vista pedagogico.

Durante l’evento verrà proiettato un video sulla vita e le attività del Magistrato, gli studenti offriranno una loro lettura della vicenda umana e professionale, seguirà un dibattito con la partecipazione attiva degli studenti. La Prof.ssa Domenica Velardo, referente del dipartimento di educazione civica e la Prof.ssa Rossella Bulsei, coordinatrice del Dipartimento di Lettere, hanno supervisionato i testi e gli interventi dei giovani studenti delle classi coinvolte.