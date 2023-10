Dalla Rettrice della Sapienza e da Pippo Callipo attestazioni per il lavoro e l’impegno di Incontriamoci Sempre

“A distanza di circa un mese dal Premio Simpatia della Calabria” dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “abbiamo ricevuto dalla Rettrice della Sapienza, la Prof Antonella Polimeni, grandi elogi per l’attività che svolgiamo incessantemente a livello culturale, in un luogo diventato simbolo di cultura come la Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria.”

Prossimamente la visita sarà ricambiata da una delegazione dell’Associazione, grazie all’invito della Rettrice a visitare l’Università La Sapienza.

“Anche il Cavalirere Pippo Callipo” conclude Strati “ci ha elogiato per l’impegno e la passione che mettiamo giornalmente a livello sociale, culturale e nel volontariato. La stima e l’affetto reciproco durano ormai da tantissimi anni”